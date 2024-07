Anita Ogulin: Življenje sem živela v vsej polnosti v vlogah, v katerih sem bila to jaz

Danes smo vsi z mislimi pri Aniti Ogulin. In pri njeni družini ter vseh otrocih, ki jim je pomagala, da so vsaj za kratek čas doživeli brezskrbnost, kakršno bi si zaslužil čisto vsak otrok. Velika humanitarka se je s svojim dobrim delom, sočutjem in pravičnostjo dotaknila vsakega, ki jo je poznal. Četudi zgolj prek medijev. Tisti, ki pa so jo poznali osebno, še toliko bolj vedo, kako velik človek je bila.

Bila je dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine Moste-Polje. Zveza se je njej v čast letos preimenovala in se zdaj imenuje Zveza Anite Ogulin in ZPM. Za svoje delo je prejela številna priznanja in odlikovanja, med drugim je bila leta 2013 Delova osebnost leta.

Večkrat je spregovorila za Onoplus, zadnjikrat septembra, ko je povedala, da kljub težki diagnozi vedno najde smisel ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.