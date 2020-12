Nas čaka omejitev gibanja na nekaj metrov okoli doma?

Pričakovanja velika, vendar ...

Nas čaka omejitev z metri?

Če je marsikdo pričakoval, da bi lahko vlada že ta četrtek sprostila nekatere omejitvene ukrepe, potem besede vodje svetovalne skupine na ministrstvu za zdravjene vlivajo veliko upanja.Skokovito naraščanje okužb smo sicer zajezili, a nismo dosegli upadanja krivulje rasti pozitivnih in že nekaj časa cepetamo na mestu. »Ukrepi so bili dovolj uspešni, da se je krivulja umirila, nismo pa uspešni, da bi se obrnila navzdol in bi nam to omogočilo sproščanje ukrepov,« je Beovićeva povedala v oddaji 24ur zvečer in dodala, da je praktično nemogoče, da bi ukrepe lahko začeli sproščati že s tem tednom, »ker je treba ugodne številke opazovati nekaj dni, da lahko rečemo, da gre za ugoden trend. Ena sama dobra številka žal ne ustreza.«Zakaj ukrepi ne delujejo tako, kot bi želeli, je dejala, da so podobni tistim spomladi, ko so bili zelo uspešni. Poudarila je, da so ukrepi praktično enaki kot v drugih evropskih državah z malo manj strogo z omejitvijo gibanja: »Mi imamo ukrep omejitve na občine, marsikje ne smejo iz doma oziroma je to merjeno v metrih. Ne verjamem, da je to ta razlika, da so premalo strogi. Verjetno gre razloge iskati drugje, morda v prepričanju ljudi, da gre pri ukrepih za odločitve vlade in nekaj, kar se dogaja stran od naših vsakdanjih življenj, kar seveda ni res. Na to, da se ukrepi sprejemajo ali ne ukinjajo, vplivamo sami s svojim vsakodnevnim življenjem in omogočanjem tega, da se virus prenaša.«Poudarila je, da zmanjševanje prisotnosti virusa v državi ni odvisno od vladnih ukrepov in predlogov vladne skupine, ampak od stanja v državi, to pa je odvisno od tega, kako skrbimo, da se okužbe ne prenašajo. Tisti, ki ukrepov ne spoštujejo, so po mnenju Beovićeve posamezniki, ki »se počutijo zdrave in so prepričani, da ne bodo hudo zboleli, zato se jim ne zdi smiselno upoštevati ukrepov. Ne zavedajo pa se, da to ne vpliva samo na njih, ampak na njihove bližnje in situacijo v celotni državi in na veliko število bolnikov v državi in število umrlih. Bolj korajžni moramo biti in se zavedati, da je naše življenje v naših rokah.«Slabo kaže tudi, da bi se ukrepi začeli sproščati na nekaterih področjih (npr. vrnitev otrok prve triade nazaj v šolske klopi, odpiranje nekaterih nenujnih trgovin in frizerskih salonov) naslednji teden: »Pričakovanja so velika, na drugi strani pa jih ne more biti, ker situacija v državi, še ni taka, da bi lahko govorili o sproščanju kakšnih ukrepov. Najprej moramo epidemijo umiriti, nato pride na vrsto sproščanje ukrepov. Kaj naj bi se najprej sproščalo, še ni dorečeno.«Kot enega najučinkovitejših ukrepov za zajezitev širjenja virusa je omenila omejitev gibanja. »Iz meni neznanega razloga je ta prepoved omejitve med občinami zelo slabo sprejeta. Raziskave kažejo, da je omejitev gibanja eden najbolj učinkovitih ukrepov. Res pa je, da se lahko v posamezni kulturi zgodi, da posamezen ukrep ni enako sprejemljiv kot drugje. Morda bi bilo bolj sprejemljivo, da bi gibanje omejili z metri,« je odgovorila na vprašanje, ali bi morda lahko sprostili ta ukrep.Za sredo je napovedana prva pošiljka snega pri nas, žičničarji bi lahko zagnali naprave. Beovićeva pravi, da smučanje samo po sebi ni tvegan šport, da pa so problem zaprti prostori, kar gondole so. »Treba bo temeljito razmisliti. Odpiraje smučišč je odvisno od epidemiološke situacije. Če bomo epidemijo vsaj malo umirili, sem naklonjena odpiranju smučišč. A ne v situaciji, kot je trenutno,« je še dejala.