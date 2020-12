Slovenija zavita v črno

Spodaj navajamo nekaj dejstev o novem koronavirusu v Sloveniji:

V Sloveniji je po do zdaj znanih podatkih v novembru umrlo 1072 ljudi, ki so bili okuženi z novim koronavirusom (podatka za zadnji novembrski dan še ni), kar pomeni, da je najbolj smrtonosen koronamesec od začetka epidemije. Vse skupaj je od začetka razsajanja virusa sars-cov-2 pri nas umrlo 1435 oseb.– Pri nas smo do danes testirali 517.752 oseb, 75.637 vzorcev je bilo pozitivnih. To pomeni, da je pozitivnih 14,61 odstotka vseh testiranih. V zadnjih dneh se na dnevni ravni ta odstotek giblje med okoli 22 in 30 odstotkov.– Če primerjamo podatek o smrtih s številom potrjeno okuženih, vidimo, da je smrtnost 1,9-odstotna.– V Sloveniji smo epidemijo v drugo razglasili potem, ko se je epidemiološka slika tako poslabšala, da smo izpolnili postavke za poseganje po ukrepih iz rdečega paketa. Rdeči paket je razdeljen v tri razred, je kazal, po najslabših pa vlada poseže, ko dosežemo:– več kot 170 primerov obolelih za sars-cov-2 v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev,– več kot 360 obolelih v bolnišnicah in– več kot 60 na intenzivni negi.Kje smo danes:– 956 primerov obolelih v 14 dneh, preračunano na 100.000 prebivalcev (5,7-krat toliko, kot je pogoj za poseganje po ukrepih iz najslabšega rdečega razreda),– 1298 hospitaliziranih (3,6-kratnik pogoja) in– 205 oseb na intenzivni negi (3,4-kratnik pogoja).– Danes imamo v Sloveniji 20.233 aktivnih primerov koronavirusa. Vseh okuženih od začetka epidemije pa do zdaj je 75.637. Iz tega sledi, da je 26,7 odstotka od vseh okužb bilo ugotovljenih v zadnjih 14 dneh.– V Sloveniji je od začetka epidemije umrlo 1435 oseb, samo novembra 1072 (brez upoštevanja zadnjega dne). To pomeni, da se je skoraj 75 odstotkov vseh smrti zgodilo novembra.– Koronavirus je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) bolj smrtonosen za ženske. Po njihovih podatkih, do vključno 29. novembra, je umrlo vse skupaj 948 oseb (po vladnih številkah 1435!), 518 je bilo žensk (skoraj 55 odstotkov).– Najmlajša oseba, ki je umrla in ki je potrjeno imela novi koronavirus, je moški. Spada v skupino od 35 do 44 let. Najmlajša pokojna ženska je v skupini od 45 do 54 let.– Več kot polovica smrti je v skupini 85 let in več. Po podatkih Nijz je takšnih 506 oseb ali 53,4 odstotka. Sledi obdobje od 75 do 84 let – takšnih je bilo 299 oseb. Če ti dve skupini seštejemo, ugotovimo, da je velika večina pokojnih starejših od 75 let, saj ti dve skupini predstavljata 805 oseb ali skoraj 85 odstotkov vseh pokojnih.– Največ smrti v enem dnevu smo zabeležili 23. novembra, ko je umrlo 59 oseb. Na predzadnji dan novembra smo v statistiko dodali 51 pokojnih, kar je drugi najslabši dan od začetka epidemije.– Slovenija je po številu smrti od začetka epidemije slabša tudi od Švedske. Ob upoštevanju podatkov do včeraj znaša smrtnost, preračunana na 100.000 prebivalcev, za Slovenijo 68,33. Pa za Švedsko? 65,31.– Stopnja smrtnosti, izračunana kot kvocient med številom smrti v zadnjih 14 dneh in številom prebivalcev, pomnožena s 100.000, je 15. novembra 2020 znašala 21,10. Dva tedna kasneje znaša 28,76, kar pomeni, da v statistiko na dnevni ravni vpisujemo vse več mrtvih več.