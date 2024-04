To so štiri začimbe, ki so dobre za preprečevanje demence in Alzheimerjeve bolezni

Tudi začimbe, ki jih večina od nas vedno hrani v svoji kuhinji, lahko izboljšajo zdravje in delovanje možganov. Seveda začimbe ne zmorejo vsega same. Uravnoteženi prehrani je treba dodati še redno telesno dejavnost. Potem pa ste na dobri poti, da ohranite dobro zdravje možganov tudi v poznih letih. S starostjo se v možganih pojavijo naravne spremembe, ki vplivajo na spomin, kognitivne funkcije, razpoloženje in osredotočenost. Ena od učinkovitih in preprostih metod za izboljšanje zdravja možganov ter preprečevanje Alzheimerjeve bolezni in demence je zagotovo uživanje živil, ki krepijo naše sive celice, med njimi pa so še posebej koristne te štiri začimbe:

Ingver

Ingver ni koristen le za zdravo prebavo, ampak ima tudi močne pozitivne lastnosti za zdravje možganov. Glede na obilico fitokemikalij, ki jih vsebuje, ingver služi kot ščit pred oksidativnim stresom. Znano je, da ta stres pospešuje proces staranja in naj bi bil eden glavnih dejavnikov, ki prispevajo k razvoju Alzheimerjeve bolezni.

Kurkuma

Kurkuma je močna začimba, ki je bogata s hranili. Njena glavna sestavina, kurkumin, ima nevroprotektivne lastnosti, ki ohranjajo oster um. Kurkuma pomaga pri krepitvi spominskih funkcij, zmanjševanju možganske megle in krepitvi kognitivnih sposobnosti.

Cimet

Ta priljubljena tradicionalna začimba je bogata z antioksidanti, ki preprečujejo kopičenje beljakovin v možganih, povezanih z Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo. Poleg tega, da podpira procese učenja in ustvarjanje spomina, pomaga tudi nevronom pri ustvarjanju novih povezav. Zaradi visokega deleža antioksidantov je cimet varovalo za možgane pred škodljivimi učinki stresa.

Črni poper

Morda najbolj razširjena začimba na celem svetu eden najboljših varovalcev možganov. Glavna medicinska sestavina črnega popra je piperin, ki občutno poveča raven antioksidantov, ki varujejo zdrave možganske celice pred poškodbami. Poleg tega črni poper izboljša kognitivne funkcije in spomin z aktiviranjem kemičnih poti v možganih.