Trije scenariji: kako bodo letos videti božični prazniki

Če se virus ne bi širil več

Virus se bo širil tako hitro, kot se je v zadnjem tednu

Virus se bo širil tako hitro kot marca

Današnje nove koronaštevilke ne vlivajo optimizma: delež okuženih še vedno ostaja precej velik, povečalo se je tudi število ljudi, ki so v bolnišnicah . Kaj se nam obeta, je računala ekipa sledilnika covida 19. Predpostavili so tri scenarije, več o tem pa v nadaljevanju.Po tem scenariju je predvideno, da virus popolnoma zajezimo, torej da novih okužb ne bo več. »Celo po takem 'čudežnem' scenariju bo do konca decembra umrlo še od 400 do 800 ljudi. Konec decembra bi imeli približno 300 hospitaliziranih in 80 na intenzivnih enotah,« ugotavljajo in opozarjajo, da to smo že sejali in bomo decembra zgolj čutili posledice.​Po tej različici predvidevajo, da bo faktor R, ki pove, koliko oseb okuži ena oseba, nižji od 1 in višji od 0,9. Do božiča bo po njihovih ocenah precej več pokojnih s covidom 19, v bolnišnicah pa bo okoli tisoč bolnikov, od 150 do 200 na intenzivni negi.Če bi ukrepi delovali in bi jih vsi upoštevali, bi bil R nižji od 0,6 in višji od 0,5. V tem primeru bo do božiča umrlo nekaj sto ljudi manj, kot bi jih, če bi se nadaljevalo širjenje virusa s takšno hitrostjo, kot se je prejšnji teden. »Hospitaliziranih bo manj kot štiristo oseb, od tega četrtina na intenzivnih enotah. Po tem scenariju bi bil mogoč bolj sproščen božič v širšem krogu ljudi, predvsem pa tak, ki bi ga lahko praznovali brez slabe vesti, srečni in ponosni, da je drugi val za nami,« ugotavljajo ustvarjalci sledilnika covida 19.Krivuljo nam je v Sloveniji uspelo sploščiti, ne pa tudi trenda obrniti navzdol. Sledilnik covida 19 še opozarja, da bomo za božič želi tisto, kar bomo v naslednjih dneh sejali.​ ​​Kaj lahko naredimo? Upoštevamo ukrepe (maska, higiena, razdalja) in omejimo svoje stike na minimum.