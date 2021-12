Najbolj brane novice iz Slovenije v letošnjem letu o zdravju in covidu 19

Že drugo leto zapored je zaznamovala pandemija covida 19. Lani smo predvidevali, da nas bo novega virusa rešilo cepljenje, realnost pa je letos pokazala precej drugačno sliko. Veliko smo se v letu 2021 ukvarjali z zdravjem, zdravstvenim sistemom in njegovimi pomanjkljivostmi, zato se ni čuditi temu, da je tudi med 10 najbolj branimi novicami o Sloveniji, kar nekaj takšnih, ki se ukvarjajo s to tematiko. Najbolj bran je bil prispevek o tem, kdaj bodo zaprli državo.

Druga najbolj brana novica je iz četrtega vala epidemije. Zdravnico je presenetilo, na kakšno nezaupanje je naletela pri pacientki.

Na tretje mesto po branosti se je uvrstila žalostna novica o znani Slovenki, ki so ji po poslovnem in osebnem stečaju, prodajali družinski dom. Osvežite si spomin na spodnji povezavi.

Množično ste brali tudi novico o dvigu minimalne plače in uskladitvi najnižje urne postavke za priložnostno delo, ki je začela veljati februarja.

Šok na hotelskem kopališču je zanimal veliko naših bralcev. Novica o nepridipravu, ki se je pritihotapil v okolico bazenov, je bila z Bleda. Na spodnji povezavi lahko preberete, kaj se je dogajalo.

Šesta najbolj brana novica je bilo poročilo o novi drogi, ki je prišla na trg v začetku tega leta in zastrupila številne mlade uživalce.

Pretresla vas je tudi smrt priljubljenega vremenarja, o kateri smo poročali v spodnjem članku, ki se je uvrstil med najbolj brane letos.

In spet smo prišli do zdravja ali bolj točno povedano – do bolezni. Prispevek o Magnificu in tem, kako se z boleznijo njegove žene spopadata oba, vas je zelo zanimala.

Tudi zadnji dve novici na seznamu desetih najbolj branih letos v kategoriji Novice Slovenija sta s področja zdravstva in sta poročali o stanju glede covida 19. Oktobra vas je razburil nov porast okužb v eni izmed slovenskih občin.

Na 10. mestu pa je tema, ki je v tem letu najbolj razdvajala in še razdvaja Slovence, in sicer cepljenje proti covidu 19. Ničkoliko polemik je vzkliko o tem, veliko prijateljstev se je zaradi tega skrhalo, celo znotraj družin. Marsikateri necepljeni se je ob jesenskih omejitvah za necepljene omehčal, nekateri pa še vedno vztrajajo pri svojem prepričanju.