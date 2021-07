Šok na hotelskem kopališču na Bledu: poglejte, kaj se je plazilo po tleh

Kačo so vrnili nazaj v naravo. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook



Kako vemo, ali nas je ugriznila strupenjača ali nestrupenjača?

FOTO: Alešš Černivec, Delo

Na enem od blejskih hotelskih kopališč so mimoidoči opazili nekaj nenavadnega - obiskala jih je kača. Kolikšno dramo je povzročilo nepovabljeno plazeče bitje, ki ga mnogi ne marajo, ne vemo, a kot je zaokrožilo na facebooku, so gasilci PGD Bled kačo pogumno ujeli in jo spustili nazaj v naravo.Kača ni bila strupena in je šlo za navadnega goža, ki je razširjen skoraj po vsej Sloveniji. Ker so pri nas vse domorodne vrste kač ogrožene in zakonsko zavarovane, pomeni, da jih je prepovedano loviti, ubijati, preprodajati, zadrževati v ujetništvu ali uničevati njihov življenjski prostor. Zato je treba kačo vsakokrat, ko jo ujamemo, tudi izpustiti nazaj v naravo.»Pri človeku nenevarnih kačah so vsi zobje kratki in je stisk ugriza blag, šibkejši od ščipalke za perilo. Ob ugrizu v golo kožo pustijo odtis, gre za izrazito drobne, plitke ranice, morda katera od njih malenkostno zakrvavi. Vse skupaj spominja na neznatno praskico. Ugriz ni boleč,« nam je pojasnil biolog, herpetolog, ki sprejema klice na Kočofonu. Na tej številki vam bo svetoval, kako pravilno ravnati, če ste srečali kačo ali pa jo ujeli, pa ne veste, kaj z njo.»Ob ugrizu strupenjače pa navadno začutimo skelečo bolečino, ko strupnika predreta kožo. Na koži opazimo dve vbodni ranici. Ker sta strupnika gibljiva, se včasih primeri, da strupenjači ne uspe ugrizniti z obema, temveč le z enim strupnikom, ali ugriz ponovi. V takšnih primerih je število ranic in njihova oddaljenost lahko zavajajoča. V primeru vbrizganja strupa se bo od mesta ugriza postopno začela širiti nateklina. Včasih strupenjača ne izbrizga strupa ali je ta izbrizgan v oblačilo ali obutev, še preden strupnik predre kožo (t. i. suhi ugriz). V tem primeru ne bo običajnih simptomov, ki se pojavijo zaradi delovanja strupa,« pojasnjuje Griša in dodaja, da kače ne napadajo človeka, temveč se nekatere lahko branijo z ugrizom le, če bi prišli z njo v stik ali v njeno neposredno bližino.