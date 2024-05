Huda prometna nesreča na regionalni cesti, to so posledice (FOTO)

Danes zjutraj, nekaj po pol sedmi uri, se je na regionalni cesti Ljutomer – Gornja Radgona, na relaciji Stara Nova vas – Bučečovci, pripetila hujša prometna nesreča.

Prišlo je namreč do trčenja med dvema osebnima voziloma. Na kraju so posredovali gasilci PGD Ljutomer, ki so nudili prvo pomoč udeležencem do prihoda ekipe Nujne medicinske pomoči Ljutomer. Ob tem so odklopili akumulatorja, ter z absorbentom posipali iztekle motorne tekočine, usmerjali promet in nudili pomoč avtovleki pri nalaganju poškodovanih vozil.

O vzroku za prometno nesrečo, zaradi katere je nekaj časa bila zaprta omenjena tranzitna prometnica, ter o stopnji poškodb udeležencev in materialni škodi policisti (še) niso poročal