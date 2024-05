3, 2, 1 … gremo na oddih

Če se sliši še tako preprosto in je zlaganje prtljage v avtomobil zadnja stvar, ki jo morate storiti pred popolnim odklopom, velja dobro premisliti, preden zaprete prtljažnik in se odpravite na pot. Da boste do cilja prišli varno in brez skrbi, je pomembno, da so vse stvari na svojem mestu. Če boste na oddih vzeli tudi psa, je pomembno, da tudi njega ustrezno zaščitite med prevozom.

Začnimo pri osnovah: tetris v prtljažniku

Zlaganje ogromne količine prtljage v prtljažnik zahteva veliko potrpljenja, pa tudi nekaj veščin in znanja. Lotite se ga z upoštevanjem osnovnega pravila: prtljaga mora biti zložena in zavarovana tako, da ob nenadnem zaviranju ali ob bolj sunkoviti vožnji ne bo prosto letela po kabini avtomobila.

Zlaganja se lotite sistematično. Najprej vso prtljago postavite pred avtomobil, da si boste lažje orisali načrt zlaganja. V avtomobil najprej na dno prtljažnika zložite težje kose, z manjšimi pa zapolnite vse prostore, tako da bodo vsi predmeti stabilni in se med vožnjo ne bodo prevrnili. Prtljage nikoli ne zložite do vrha, saj si tako zastrete pregled na dogajanje za seboj, kabina in prtljažnik pa naj bosta ločena z varnostno mrežo.

Večna dilema je tudi prtljaga v potovalni kabini: ta naj bo varno shranjena v predalih ali pritrjena z varnostnimi pasovi – tudi torbica, telefon, knjiga ali tablica ne smejo prosto ležati na sedežih, saj lahko v primeru trka postanejo zelo nevarni leteči predmeti.

FOTO: Depositphotos

Prevoz koles: 3 nasveti za varno vožnjo

Kolesarstvo je postalo zelo priljubljen šport med rekreativci in zelo priljubljeno prevozno sredstvo med oddihom. Vendar je tudi pri prevozu koles potrebne nekaj pazljivosti. Preverite tri nasvete za varen prevoz koles:

UPOŠTEVAJTE TEHNIČNA NAVODILA VOZILA IN NOSILCA KOLES: Teža koles in prtljažnih elementov ne sme presegati največje dovoljene obremenitve strehe, če boste kolesa prevažali na njej. Pri nameščanju koles je prav tako pomembno, da preverite omejitve prtljažnika oziroma nosilca koles. PRAVILNO NAMEŠČANJE KOLES: Pred namestitvijo koles na nosilce preverite, ali sta prečni palici trdno pritrjeni na streho vozila oziroma na vzdolžni letvi. S koles odstranite števce, zračne tlačilke, torbice in košare, ki ustvarjajo dodaten zračni upor in lahko med vožnjo odpadejo. Nosilno konzolo trdno pritrdite na okvir kolesa in ne pozabite na zanki za utrditev obeh kolesnih obročev. Zaklenite osnovni prtljažnik in nosilce koles. PAZLJIVOST NA CESTI: Upoštevajte, da se vozne lastnosti vozila zaradi višjega težišča spremenijo. Z vozilom ne morete zapeljati pod vsak nadstrešek, podvoz, drevesno krošnjo ... Vožnja naj bo umirjena, brez sunkovitega zaviranja, pospeševanja in zavijanja.

FOTO: Depositphotos

Tudi pes naj bo na varnem

Tudi vaš pes mora na oddih potovati varno. To mu lahko najbolje zagotovite na tri načine: z varnostnim pasom, ki je pripet na njegovo oprsnico – v tem primeru pes potuje na zadnjih sedežih avtomobila. Če vam to zaradi pomanjkanja prostora ne ustreza, lahko psa varno postavite v prtljažnik – na primer v boks, če je nanj navajen. Sicer je pomembno, da prtljažnik od kabine ločite s pregradno mrežo.

Eno zavarovanje za vse vaše poti

Če se vam na poti na oddih zgodi nesreča ali pa se vam pokvari avto, je to že samo po sebi neprijetno, saj ste daleč od doma, sredi neznanega. Slaba volja pa bi se še poglobila, če bi ugotovili, da vaše zavarovanje avtomobila ne krije škode opreme oziroma prtljage.

Ob nesreči in škodi na vozilu ter njegovih dodatnih delih, recimo na strešnem kovčku, bo zavarovalnica, če imate sklenjeno avtomobilsko kasko zavarovanje, krila le škodo na vašem vozilu. Stroške popravila dodatne opreme pa boste morali poravnati sami, če to ni vključeno v zavarovalno polico in zavarovano z zavarovanjem dodatne opreme.

Lahko pa za zavarovanje prtljage v ali na vozilu poskrbite z akcijskim AvtoMobilnim zavarovanjem Zavarovalnice Triglav.

FOTO: Depositphotos

V sklopu akcijskega zavarovanja AvtoMobilno lahko ob obnovi ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja sklenete: zavarovanje odgovornosti, asistence, nezgodno zavarovanje in zavarovanje prtljage uporabnikov mikroprevoznih sredstev, zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu, zavarovanje prtljage in zavarovanje malih živali med prevozom. Ob sklenitvi vsaj dveh akcijskih zavarovanj prejmete še različne ugodnosti. Preverite več.

