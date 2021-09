Slovenska zdravnica med nočnim dežurstvom doživela šok: to ji je dejala mama bolnega otroka

Vesel: Ena takšna mama ti vzame več energije kot cel oddelek bolnih otrok

Slovenija je globoko v četrtem valu epidemije. V kolikor se bo število ljudi v bolnišnicah še naprej povečevalo, pa lahko pričakujemo nove ukrepe in zapiranja. A kljub temu se del Slovencev še vedno ni odločil za cepljenje. Še več, temu odločno nasprotujejo.Na twitterju se je oglasila zdravnica iz celjske bolnišnice, ki je v noči na nedeljo doživela neprijetno izkušnjo. »Ko ti mama sredi noči, po dveh minutah pogovora o težavah njenega bolnega otroka, reče: "Samo, da je ne bi slučajno cepili pri vas!", se pa res vprašaš kakšen smisel ima tvoje delo, če ti nihče več ne zaupa...« je zapisala in dodala ključnik »lookingfornewjob« (iščem novo službo op. p.)Priznani kardiologje zdravnico tolažil, da k sreči ni veliko takšnih staršev. A hkrati je dodal, ji verjame, »da ena takšna mama vzame več energije kot cel oddelek bolnih otrok«. Starše je javno pozval, da naj bodo spoštljivi do zdravnikov in osebja, ki zdravijo njihove otroke.Zdravnica je Veselu odgovorila, da v urgentni ambulanti postaja to izredno naporno. »Saj vem, da je veliko hvaležnih staršev, razumnih... vem, da vsi verjamejo, da delajo v dobro svojih otrok. Nezaupljivi starši so vedno bili, ampak počasi pa stanje presega meje zdravega razuma,« je še zapisala pediatrinja.