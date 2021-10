Drastično poslabšanje: v tej občini je prišlo do lokalnega izbruha covida

Epidemija covida-19 je po stagnaciji znova v porastu. Številke, ki jih vsakodnevno objavlja Sledilnik, znova skrbijo. Konec tedna se je namreč delež pozitivnih pri PCR testiranjih sukal okoli visokih 27 odstotkov.

Sledilnik je pri tem opozoril tudi na posamezne regije, kjer se stanje drastično slabša. Zemljevid po občinah (s podatki, objavljenimi konec tedna) kaže na lokalni izbruh covida v Žireh. V kraju s 4.981 prebivalci je število okuženih v samo petih dnevih naraslo na 59. Današnji podatki kažejo na 64 okuženih oz. 1,3 odstotka občanov. Tedenski prirast je 220-odstoten.

Med temno rdeče obarvanimi občinami so tudi Žetale, kjer je okuženih 22 od 1.303 prebivalcev, torej 1,7 odstotka, beležijo pa 120-odstoten prirast v samo nekaj dneh.

Velik porast v Žireh. FOTO: Sledilnik

Opozorili so tudi na vse slabše stanje in velik porast primerov na Ptuju in okolici (Starše, Destrnik, Trnovska vas ...), ki je med slabše precepljenimi.

Prav tako skrbi vse več okužb v Obalno-kraški regiji, ki je prav tako slabo precepljena. S sedemdnevnim povprečjem 63 na 100.000 prebivalcev močno odstopa od ostalih slovenskih regij in je že tik pred tem, da bo spet dosegla (staro) črno fazo (povprečje 64).

