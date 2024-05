Evrovizija: Raiven v boj za veliki finale

Za letošnjimi predstavniki na izboru za pesem Evrovizije je napet in naporen teden. Po številnih vajah se bodo s svojimi točkami, za katere so trdo garali, v Areni Malmö končno predstavili širni Evropi. Naša predstavnica Raiven bo nastopila deveta.

V prvem polfinalnem večeru se bo za deset vstopnic v sobotno finale potegovalo 15 skladb. Vrstni red nastopajočih je določil žreb.

Poleg Slovenije bodo nastopili še Ciper, Srbija, Litva, Irska, Ukrajina, Poljska, Hrvaška, Islandija, Finska, Moldavija, Azerbajdžan, Avstralija, Portugalska in Luksemburg. Kdo se bo uvrstil v finale, bodo odločili glasovi gledalcev iz sodelujočih držav in glasovi iz Nemčije, Združenega kraljestva, Švedske in spletni glasovi.

Raiven na evrovizijskem odru. OUT FOTO: Jessica Gow Afp

Naša izvajalka Raiven, ki bo nastopila s skladbo Veronika, je povedala, da se pred nastopom počuti dobro. Dodala je še, da se ji zdi prav, da je na tem odru in da je tudi skladba prava za ta oder. Stavnice naši predstavnici niso najbolj naklonjene. Napovedujejo, da bodo poleg Slovenije brez finala ostale še Avstralija, Azerbajdžan, Moldavija in Islandija.

Prvi evrovizijski večer bosta vodila Petra Mede in Malin Åkerman. Prenos bo za slovensko televizijo spremljala Mojca Mavec, na radijskih valovih pa bo dogajanje komentiral Maj Valerij. Na odru bodo evrovizijske oboževalce navduševali tudi nekdanji tekmovalci. Eleni Foureira, Eric Saade in Chanel, ki bodo otvorili dogodek, kasneje pa bosta nastopila še Šved Benjamin Ingrosso in Irec Johnny Logan

Raiven med prvo odrsko vajo.. FOTO: Jessica Gow Via Reuters

Dogajanje na evrovizijskem odru bomo v živo spremljali tudi na naši spletni strani.

Švedska glasbeno tekmovanje gosti že šesti. Trikrat je izbor gostil Stockholm (1975, 2000, 2016), Göteborg je Pesem Evrovizije gostil leta 1958, Malmö pa je evrovizijski spektakel gostil v letih 1992 in leta 2013. Pevka Loreen je lansko leto svoji državi že drugič priborila zmago. Prvič je slavila s skladbo Euphoria, lansko leto pa s skladbo Tatoo.