Raiven nastopila napol gola, Finec v tangicah (VIDEO)

Za vse ljubitelje Eurosonga je danes razburljiv dan. Zvečer, ob 21. uri, se s prvim polfinalnim večerom začenja letošnja Evrovizija. Tudi Slovenija je zastopana že prvi večer, naša Raiven bo nastopila kot deveta po vrsti. Besedilo pesmi z naslovom Veronika je navdahnila zgodba Veronike Deseniške, prve ženske, ki je bila v Sloveniji obtožena čarovništva.

Nocoj se bodo predstavile še države Ciper, Srbija, Litva, Irska, Ukrajina, Poljska, Hrvaška, Islandija, Finska, Moldavija, Azerbajdžan, Avstralija, Portugalska in Luksemburg. Ti se borijo za nastope v finalu. Videli pa bomo lahko tudi predstavnike in predstavnice Švedske, Velike Britanije in Nemčije, ki imajo že zagotovljeno mesto v finalu.

Se bo Raiven uspelo uvrstiti v finale?

To je vsakoletno slovensko vprašanje, ko trepetamo za nadaljnjo uvrstitev naših predstavnikov. Stavnice Raiven niso najbolj naklonjene. Napovedujejo ji 12. mesto, ki ne prinaša nastopa v sobotnem finalnem večeru. Se pa stavnice veliko prijaznejše do naših južnih sosedov. Že po prvi predstavitvi so hrvaškega pevca Baby Lasagno uvrstili na vrh, potem mu je začasno primat prevzela Švica, zdaj pa je znova na vrhu razpredelnice. Hrvaški mediji so polni naslovov v stilu »Vse jih je pojedel«, »Na odru briljira« in podobni. Hrvaškemu predstavniku stavnice obetajo 28 odstotkov gotovosti za zmago.

Baby Lasagna predstavlja Hrvaško. FOTO: Jessica Gow Via Reuters

»Energija, ki jo 28-letni Istranec izžareva na evrovizijskem odru, je močna in nalezljiva, občinstvo preprosto dvigne na noge, jih premami k plesu in petju. Takoj po vaji so se odzvale tudi stavnice, zdaj Lazanja daje celo 28 odstotkov možnosti za dobitek, tako priljubljen še ni bil nobeden od hrvaški predstavnikov,« piše Jutarnji list.

Nevsakdanji nastopi

So pa na hrvaškem portalu omenili tudi našo Raiven, vendar le v kontekstu, da se bo na prvem predizboru našlo nekaj za vsakega. V oči jim je padla le njena oprava: »Slovenka Raiven je napol gola, torej oblečena v prosojen črn kombinezon, ki razkriva veliko,« so zapisali. Nič pa o njenem glasu in interpretaciji. Raiven se bo na odru, ki je letos oblikovan v obliki križa, pridružilo pet plesalcev, članov plesnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana.

Ob tem dodajajo, da bodo ljubitelji golih moških zadnjic prišli na svoj račun ob nastopu Finske, katere predstavnik Windows55man na odru paradira v bež tangicah in natikačih za na plažo na nogah, svoj nastop pa začne z izvalitvijo iz velikanskih jajčec na samem odru. Srbkinja Teya Dora in Avstralci pa na Evrosongu nastopijo bosi. Irska umetnica Bambie, ki je preživela sobotno zastrupitev s hrano, pa bo obkrožena v krogu sveč s pesmijo Doomsday Blue učinkovito promovirala, pravi, staro irsko tradicijo iz poganskih časov, torej ukvarjala se bo s čarovništvom in prekletstvom.

Windows95man predstavlja Finsko. FOTO: Jessica Gow Via Reuters

Bambie Thug nastopa za Irsko. FOTO: Jessica Gow Via Reuters

Electric Fields za Avstralijo. FOTO: Jessica Gow Via Reuters

Zakaj ravno ob 21. uri?

68. prireditev Eurosong so sedemkratni Švedi pripravljali šest mesecev in obljubljajo pravi spektakel. V areni Malmö je nameščenih skoraj 2.200 svetlobnih teles, LED-zaslonov in laserjev. Svetlobna, video in odrska tehnologija pa bo prikazovala ozadja za predstavljene pesmi. Začetek evrovizijske nadaljevanke torej danes ob 21. uri.

Eleni Foureira za Ciper. FOTO: Jessica Gow Via Reuters

Iolanda za Portugalsko. FOTO: Jessica Gow Via Reuters

Raiven. FOTO: Jessica Gow Via Reuters

Ura začetka prireditve ni bila točno določena že od začetka. Deveta zvečer se je uveljavila v osemdesetih letih, prvič pa so jo določili Švedi v Stockholmu leta 1975. Zaradi časovnih razlik v nastopajočih državah se je zdela kot najbolj primerna ura 21., saj so tako ujeli t. i. »prime-time« tudi v Londonu, Lizboni, Dublinu in Reykjaviku, pa tudi v Helsinkih, Atenah in Carigradu še ni bilo prepozno.