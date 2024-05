Maribor v znamenju odbojke in borilnih športov (FOTO)

Čeprav štajerska prestolnica velja za center športa pri nas, pa se v zadnjih letih, tudi zaradi umika velikih sponzorjev, že spopadajo z rezultatskimi krizami. Tako letos med ekipnimi športni po dolgem času ni bilo NK Maribor, ki je že drugo leto zapored ostal brez lovorik, najboljša moška ekipa so odbojkarji I-Venta, odbojkarice Nove KBM Branik pa so številka ena med ženskami.

Župan Saša Arsenovič in predsednik ŠZM Tomaž Barada se zavedata, da bi moška ekipa I-Vent brez Sebastjana Škorca in sponzorja Milana Kusterja težko obstala. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Najboljša športnika Maribora sta taekwondoista in kickboksarja Tyra Barada in Žiga Zagoranski, ki sta prehitela močno konkurenco, smukačico Ilko Štuhec in plavalko Katjo Fein, ter judoista Eneja Mariniča in jadralca Žana Luka Zelka. Najboljši trener za leto 2023 je postal Tomaž Barada. Najperspektivnejša mlada športnika sta Ana Kramberger, tekačica na 800 metrov, ter teakwondoist Luka Rašković.

Žan Luka Zelko s partnerico Anito Horvat je tretji med športniki Maribora in zaenkrat edini, ki bo Maribor zastopal na olimpijskih igrah. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Tyra Barada in Žiga Zagoranski sta mariborska športnika leta 2023. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Nagrado za posebne dosežke sta prejela košarkarica Špela Brecelj in tekač Žan Ogrinec. Ekipa leta med individualnimi športi sta postala veslaški dvojec Arne Završnik in Jakob Brglez. Cizljeve plakete so šle v roke Jana Čreslovnika in Sebastijana Zemljiča. Najboljši športniki med invalidi pa so postali Štefanija Peklar (boccia), Marino Kegl (tenis), ekipa leta pa moška šahovska ekipa. Najboljša med gluhimi športniki sta smučarja Kaja Debevec in Jaka Debevec.