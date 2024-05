Slavna ruska astrologinja: dva astrološka znaka od maja do konca poletja čaka veliko sreče

Zvezde bodo na vseh področjih življenja na njuni strani, napoveduje znana ruska astrologinja Tamara Globa.

Katerima se obeta čas blagostanja, rasti in uspeha, povzema espreso.rs.

Tehtnica

Od samega začetka maja in vse do konca poletja bodo rojeni v znamenju tehtnice velikokrat v središču pozornosti. To obdobje jim napoveduje izjemno srečo na vseh področjih življenja.

Cvetela bo njihova kariera, cveteli bodo njihovi odnosi, tako intimni kot družinski in prijateljski. Če se še izobražujejo, bo teklo vse kot po maslu, spodbudni bodo tudi finančni tokovi.

Prav zaradi teh se jim odpirajo vrata v donosne naložbe ali ustvarjajo pogoji za osnovanje svojega posla.

Rojeni v znamenju tehtnice in device se lahko veselijo prihodnjih mesecev. FOTO: Kiuikson/Gettyimages

Devica

Devicam bosta dani ljubezen in čustvena harmonija. Družinsko življenje bo napolnjeno z razumevanjem in skladnostjo, še samske device bodo prav v tem obdobju lahko spoznale sorodno dušo.

Tudi na poslovnem področju uspeh ne bo izvzet, s trdim delom bodo device pritegnile pozornost vplivnih oseb, kar jim bo zagotovilo veliko priložnosti za napredek v karieri in do konca poletja bodo lahko uresničile svoje premišljeno zadane cilje.