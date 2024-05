Napovedal je datum smrti kralja Karla III.

Prav danes mineva eno leto od kronanja kralja Karla III. Po sedmih desetletjih nove elizabetinske dobe je kraljico Elizabeto II. nasledil sin, na prestol najdlje čakajoči britanski princ.

Ko je nastopil vlogo, ki mu je bila dana ob rojstvu, je štel 73 let.

In kjer so kralji, kraljice, princi in princese, tam so tudi razni preroki in vidci, ne glede na to, da živimo v 21. stoletju.

Takoj ko je Karel zasedel prestol, so se našli astrologi in drugi napovedovalci prihodnosti ter razkrivali, kaj ga čaka. Nekatere napovedi so mu obetale kratko vladavino in težko leto. Prav glede slednjega se niso motili.

Komaj nekaj mesecev po velikem in pompoznem kronanju je z britanskega dvora prišla vest, da ima novi kralj raka.

Že prerokbo starega dobrega Nostradamusa so nekateri razumeli kot hiter in neslaven konec vladavine aktualnega britanskega monarha:

»Kralj otoka bo pregnan na silo in nasledil ga bo nekdo, ki mu ni bilo namenjeno biti kralj,« je zapisal prerok, kar naj bi po prepričanju Maria Readinga, analitika Nostradamusovih zapisov, pomenilo, da bo Karel s kraljico Camillo abdiciral, nasledil pa naj bi ga mlajši sin, princ Harry.

Kot da to ne bi bilo dovolj, je videc Logan Smith na svojem profilu tedaj še omrežja twitter objavil natančen datum smrti kralja, je objavil portal thestreetjournal.org.

Prav on je julija 2022 napovedal, da bo kraljica umrla 8. septembra 2022, kar se je res zgodilo, za sedanjega kralja pa, da se bo poslovil 28. marca 2026, kar pomeni, da sta pred njim le še slabi dve leti življenja.

Smith je potem, ko je njegova objava postala viralna, status profila @logan_smith526 spremenil v zasebnega, kasneje je bil račun celo suspendiran, a še vedno je prerokba v obliki posnetkov zaslona dosegla mnoge.

Deljeno na tiktok računu zukosburnteye jo je prebralo več kot štiri milijone uporabnikov, zbrala je več kot 100.000 všečkov in bila deležna več kot tisoč komentarjev.