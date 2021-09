Umrl priljubljeni slovenski vremenar

Vremenska hišica na vrtu Uletovih v Babnem Polju. FOTO: Dragica Jaksetič, Delo

Dušan Ule je ustanovil azil za živali iz narave. FOTO: Jankovič Jaroslav, Slovenske novice

V uredništvo smo prejeli žalostno novico, da je po dolgi bolezni preminil priljubljeni opazovalec vremena na Babnem Polju, ki je bil med domačini znan tudi kot ljubitelj narave in živali. Med drugim je ustanovil bolnišnico za živali iz naravnega okolja, kar je ena glavnih znamenitosti Babnega Polja.Uleta, ki je desetletja odčitaval temperature iz svoje vremenske hišice in jih posredoval Agenciji Republike Slovenije za okolje, so pokopali v ponedeljek v njegovem ljubem Babnem Polju, v slovenski Sibiriji.Na facebooku je konec avgusta sporočil, da je v bolnišnici, a da se bo boril do konca, saj se še želi igrati s svojima vnukinjama. Pred dnevi pa je za vedno zaprl oči.Od njega se ja na twitterju poslovil tudi njegov prijatelj, soimenjak Dušan Kočevar, ki je zapisal: »Kolegi smo izgubili toplega, prijetnega sogovornika. Živali njihovega velika zaščitnika. Vremenar, s svojo legendarno: V Babnem Polju nas zebe, ko je -33.! Dušan Ule, hvala ti za vse prijetne klepete.«Družini izrekamo iskreno sožalje.