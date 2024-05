Pri poljubljanju ji je šlo tudi na bruhanje

Pred kamero se je poljubila že s prenekaterim hollywoodskim zapeljivcem. Emily Blunt je zavoljo sedme umetnosti okusila (zaigrane) nežnosti in strastne dotike lepotcev, kot so Tom Cruise, Ryan Gosling, Jamie Dornan, Matt Damon, Cillian Murphy in Colin Firth. A kar se prenekateri ženski zdi kot uresničenje vseh skrivnih fantazij, je bilo za Emily v resnici precej mučna izkušnja. No, vsaj v nekaterih primerih. Poljubljanje z nekaterimi soigralci se ji je celo tako upiralo, da bi po koncu scene lahko skoraj bruhala. »Vsekakor sem bila na meji. Ne bom trdila, da je šlo pri tem že za skrajno obliko gnusa, a bilo je zelo daleč od uživanja.«

V filmsko industrijo je vpeta že skoraj četrt stoletja, vse od 18. leta. In v tem času se je hollywoodska zvezdnica naučila vrste trikov svojega poklica, tudi tega, kako poljubiti soigralca, do katerega ne čutiš niti trohice privlačnosti. Ustvarjanje seksualne kemije, tudi če je v resnici ni, je pač ena izmed veščin, ki jih mora igralec osvojiti. »Jaz se tega lotim tako, da poskušam pri soigralcu najti nekaj, kar mi je pri njem všeč. Najti moram vsaj eno stvar, tudi če malenkost. Morda se osredotočim na to, da ima prijeten smeh, morda mi je všeč, kako se pogovarja z ljudmi, lahko je njegova vljudnost. Kar koli. Poiščem nekaj, kar mi je všeč pri njem ali vsaj njegovem filmskem liku.«

S kom se je bilo prijetno poljubljati in s kom ne, ni želela izdati.

Kemija med dvema je ali je ni. A morebiti je kemijo, ki je ni, celo lažje hliniti kot pri filmskem projektu sodelovati z nekom, ki te na neki ravni morda privlači, a ti kot oseba nikakor ni všeč. Tako razmišlja Emily, ki priznava, da je čutila kemijo z ljudmi, ki pa so jo kot osebe odbijali. »Snemanje s temi nikakor ni bilo prijetno,« pravi, a pri tem ni želela izdati nobenega imena. »Kemija in medčloveški odnosi so precej hecna reč. Včasih se z nekom takoj ujameš, vse je v najlepšem redu, a tega ni čutiti tudi na velikem platnu.«

Emily poskuša pri vsakem soigralcu najti kaj lepega. FOTO: Press Release

Bluntova sicer ni edina igralka, ki je brez dlake na jeziku priznala, da je poljubljanje s soigralci lahko vse prej kot sanjsko. Nedavno se je Anne Hathaway spomnila neprijetne izkušnje z začetka svoje igralske poti, ko se je morala poljubiti z več moškimi zapored.

Niti Anne Hathaway filmskih poljubov nima le v lepem spominu. FOTO: Promo Press Release

»Tako so pred kakšne 20 leti preizkušali, ali med igralcema obstaja kemija. Spomnim se avdicije, na kateri so mi povedali, da je vloga moja in da prihaja deset igralcev, s katerimi se moram za preizkus poljubiti. Pri tem so mi celo dejali, češ, ali nisem navdušena, da se bom lahko s toliko fanti malo pomečkala! Pomislila sem, da je z menoj nekaj narobe, ker nisem čutila vzhičenosti, temveč prej gnus.« A čeprav ji to ni bilo pogodu, pravi, da je s tem niso hoteli ponižati ali prizadeti, »tedaj so bili pač drugačni časi«.