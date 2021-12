To je storil Magnifico, ko je izvedel, da je njegova Barbara zbolela

Uroš Slak je tokrat v oddaji Ena na ena gostil glasbenika Roberta Pešuta - Magnifica. Njegov dolgoletni prijatelj Jonas Žnidaršič je spregovoril tudi o dneh, ko je družino Pešut doletela novica, da je Barbara zbolela. Takrat je prišel do njega, se zaprl v sobo in začel ustvarjati. Želel si je malo miru. Med drugim je takrat nastala tudi legendarna pesem Hir aj kam hir aj go. Kako pa se glasbenik z ženino boleznijo spoprijema danes? »Nimam plana B, niti ga nikoli nisem iskal. Njej se je zgodila ta bolezen in na nek način tudi meni. S tem živiva. To je precej neprijetna stvar, ki te da velikokrat na preizkušnjo. Marsikdaj se mi je zdelo, da ji nisem kos, da bi najraje nekam pobegnil.«

Magnifico: Ni prvič, da se je politika vtaknila vame

Magnifco in Slak sta se v pogovoru dotaknila tudi hrvaškega intervjuja, v katerem je govoril o slovenski narodnozabavni glasbi. Takrat so mnogi trdili, da se je posmehoval naši kulturi, med njimi tudi Janez Janša. Magnifico pravi, da se gredo tudi slovenski politiki 'estradni biznis' ter da marsikaj napišejo za všečke in nove sledilce. »In oni morajo potem z nečim 'futrati' sledilce.« Dejal je, da je takrat imitiral tujega kolega, kako on sliši slovensko muziko. »Razlagal sem glasbeni moment, ki je obenem tudi emotiven. Tukaj gre za nasprotje med veselo glasbeno maniro in žalostnim tekstom. Tukaj postane stvar zanimiva,« je razložil Pešut in spomnil, da po teh izrečenih besedah v intervjuju zapel Avsenikovo pesem. Pravi, da mu takrat ni bilo vseeno, ni se pa tudi preveč sekiral, saj je navajen takih komentarjev. »Ni bilo prvič, da se politika vtika name. Morajo dobiti 'lajke'.«

»Če bo treba, se bom cepil še sedemkrat«

Magnifico je razkril, da bi letošnji tradicionalni koncert izpeljal, tudi če se morda ne bo finančno pokril. Zatrjuje, da koncert bo, če bodo le razmere to dovoljevale. Kot pravi, ne gre samo za občinstvo, temveč tudi za dejstvo, da mora iti življenje naprej. Kot pravi, se je sam cepil proti covidu 19, saj da si niti on niti žena ne moreta privoščiti, da bi zbolela. Pravi, da se bo cepil še sedemkrat, če bo treba. Je pa poudaril, da bi bilo dobro, da bi pristojni vzpostavili osnovno zaupanje v strokovnjake na tem področju.