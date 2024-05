Prejšnji ponedeljek se je v kavarni v Mariboru zgodil fizični obračun. Kot smo izvedeli, naj bi jo skupil podjetnik, tudi nekdanji poslanec, čigar več družb je končalo v stečaju, Ivan Vogrin. Nanj se je spravil Tomaž Feltrin, ki je potrdil, da je Vogrina oklofutal, ker mu ta po več sto opravljenih urah ni plačal opravljenega dela in je menda celo zanikal, da bi zanj sploh opravil storitve. Podjetnik Feltrin je od začetka decembra lani pa do konca februarja letos prek svojega podjetja za Ivotech Inginering, ki naj bi ga vodil Vogrin, oddelal skoraj 500 ur, pripoveduje. To podjetje je po njegov...