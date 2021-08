Poklukar sporočil ključni datum, po katerem nas lahko čakajo zapiranja

Kaj nas čaka?

Minister za zdravjeje v oddaji 24 ur zvečer napovedal, da bo vlada sledila predlogom strokovne skupine, ki je zvečer razpravljala o predlogih ukrepov ob zaostrovanju epidemioloških razmer. Kot je povedal, nam bo le to, da sledimo stroki, omogočilo, da bomo imeli odprte šole in javno življenje.Poklukar podpira tudi pogoj PCT za ostale storitvene dejavnosti, med drugim trgovine, kozmetični in frizerski saloni, o čemer je prav tako razpravljala strokovna skupine. Prav tako bi podprl samotestiranje v gospodarstvu, a poudaril: »Ključno je, da se cepimo.«Čeprav je vlada spomladi napovedovala, da bomo že julija dosegli 70-odstotno precepljenost, smo na začetku septembra pri 42 odstotkih. Potem ko je premiernedavno napovedal, da bo tudi Slovenija lahko sprostila vse omejitve ob 70-odstotni recepljenosti (tako kot Danska), je temu prikimal tudi minister. »Projekcije jasno kažejo, da se ob dosegu 70-odstotne precepljenosti, Sloveniji ne bi bilo treba zapreti. A ključno je tudi to, do kdaj dosežemo ta odstotek. Doseči ga moramo do 1. oktobra, če se želimo izogniti pogovorom o tem, kako in kdaj se bo družba zapirala.«Poklukar je poudaril tudi, da je v bolnišnici večina necepljenih bolnikov, med njimi so tudi štiri porodnice. »Pozivam mlade, da se pridružijo tej kampanji. Hkrati lahko povem, da trenutno v bolnišnicah zaradu covida ni nikogar iz domov starejši, kjer je precepljenost 93-odstotna,« je povedal.