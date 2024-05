Poglejte ta prizor! Za Adlešičevo predlagajo zapor, oglasil se je Abramov (FOTO)

V tretje gre rado, pravijo, a v primeru enega najbolj znanih parov v Sloveniji, ki se je znašel na zatožni klopi, to ne drži, saj se bo junija odvil že četrti predobravnavni narok. Na okrajnem sodišču v Ljubljani se je del predobravnavnega naroka kljub polurni zamudi vseeno zgodil, saj sta tako 26-letna Julija Adlešič kot 34-letni Sebastien Abramov v zameno za priznanje krivde sprejela predloge tožilstva in se izrekla za kriva nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije.

Izrek kazenske sankcije pa je sodnica Tanja Lombar Jenko preložila na junij, saj se odškodovana Zavarovalnica Sava še ni izrekla, ali v tem postopku priglaša premoženjskopravni zahtevek, medtem ko sta oškodovani Summit Leasing Slovenija in banka NLB to storili. Tožilstvo je za Adlešičevo predlagalo leto dni zapora, ki pa jih bo odslužila z delom v splošno korist. Kot je znano še iz afere odrezana roka, katere akterja sta bila obsojena, si je Julija v zameno za milijonsko odškodnino na škodo petih zavarovalnic s cirkularko odrezala levo roko v zapestju. Tožilstvo je zato v spis vložilo zdravniško potrdilo, da je obdolžena sposobna delati.

Obtožni predlog sicer Adlešičevi očita, da je zato, da bi sebi pridobila protipravno premoženjsko korist, spravila koga z lažnivim prikazovanjem dejanskih okoliščin v zmoto in ga s tem zapeljala, da je ta v škodo tujega premoženja kaj storil, pri čemer je iz koristoljubja zaporedoma storila več istovrstnih kaznivih dejanj. Gre za dve kaznivi dejanji.

Njenemu zaročencu Abramovu, ki se je prek videokonference oglasil iz celjskega pripora, kjer je zaradi umora nekdanjega dekleta Sare Veber marca 2015, za katerega so ga obsodili na 27 let zapora, zaradi predhodne kazni za goljufijo v zadevi Odrezana roka pa izrekli enotno kazen 30 let – mimogrede, sodba še ni pravnomočna –, tožilstvo očita pomoč pri nadaljevanem kaznivem dejanju goljufije.

Več v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.