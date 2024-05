Ste slišali, do česa je prišlo v centru Ljubljane? Na kraj dogodka je bilo napotenih več patrulj

Včeraj okoli 22.30 so bili na PU Ljubljana obveščeni o roparski tatvini na območju centra Ljubljane.

»Skupina oseb je obstopila oškodovanca in jima zagrozila s pretepom ter zahtevala, da jim izročita mobilna telefona in denar. Odtujili so jima dva mobilna telefona in pobegnili. Na kraj dogodka je bilo napotenih več patrulj, na podlagi opisa so prijeli enega izmed osumljencev in mu odvzeli prostost,« javnosti sporoča Tomaž Tomaževic z omenjene policijske uprave.

V minulih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 654 klicev, 207 za posredovanje v interventnih dogodkih. 69 se jih je nanašalo na kriminaliteto, 58 na javni red in mir ter 57 na prometno varnost.



Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali roparsko tatvino, 16 tatvin, 7 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu) in 6 primerov poškodovanja tuje stvari.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah roparske tatvine, tako v smeri izsleditve preostalih osumljencev kot najdbe odtujenih predmetov. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.