Nika Zorjan samska na Maldivih. Razšla se je z znanim Slovencem

Pevka Nika Zorjan nikoli ni javno govorila o ljubezenskem življenju, in čeprav s pevcem Rokom Piletičem nikoli nista potrdila njunega razmerja, so mnogi vedeli, da sta bila dolga leta zaljubljen par. Žal njuna ljubezenska pravljica ni dočakala srečnega konca, saj je kot strela z jasnega odjeknila novica, da je Nika po dolgih letih spet samska. Ravno v tem času je simpatična Prekmurka izdala skladbo z naslovom Napaka.

»V besedilu govorim o tem, da naša dejanja drugi označujejo za napake, čeprav jih v resnici sploh ne delamo. Kazanje s prstom na nekoga je odmik od lastnih dvomov in tegob. Ta miselnost nas vodi v navidezni perfekcionizem, ki ga v naravi ne bomo našli. Tam ni popolnosti, zato jo je odveč iskati v nas samih,« nam je nedavno zaupala Nika.

»V besedilu se skozi prispodobe zahvalim za mnenje, četudi zanj nisem prosila nikogar. In če so moje srčne izbire napačne, je takšno vse moje življenje. Vsaka napaka do danes je bila najboljša odločitev, saj me je izoblikovala, zato delajmo napake, ki so v resnici zgolj dragocene lekcije. Končno sem se naučila, kaj želim in česa nočem. No, predvsem česa nočem,« nam je še zaupala Nika, ki je v teh dneh odpotovala na drug konec sveta, in sicer na Maldive, kjer ni sama, z njo je namreč tja odšla ekipa prijateljev, v kateri sta tudi njena sestra Eva in Niko Karo, ki stoji za produkcijo Karomedia.

Na Maldivih bodo po vsej verjetnosti nastali čudoviti posnetki, ki jih bo Nika nedvomno vključila v nov videospot. Medtem ko glasbenica uživa na delovnih počitnicah, pa njenega nekdanjega srčnega izbranca Roka še vedno preplavljajo topli občutki po prvem samostojnem koncertu, ki ga je imel minuli konec tedna na Prevaljah, udeležila pa se ga je tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je stopila na oder in z Rokom zapela skladbo Ledena skupine Siddharta.