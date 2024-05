Ministrstvo prevzelo neuporabno stavbo, za obnovo pa nima sredstev

Ministrstvo za pravosodje je včeraj prevzelo stavbo na Litijski cesti v Ljubljani. Predaje se je udeležila Nina Zidar, odvetnica prodajalca, podjetja Sebastjana Vežnaverja.

Za kaj bodo objekt uporabljali, na ministrstvu pred dnevi še niso vedeli. »Objekt v celoti ni primeren za arhive, zgradba pa ne za potrebe sodišča, zato še ne vemo, za kaj bi ga lahko uporabili,« je pred kratkim povedala ministrica za pravosodje Andreja Katič in dodala, da ministrstvo v letošnjem proračunu nima sredstev, da bi stavbo na Litijski 51 obnovilo.

»Nakup stavbe preverja Nacionalni preiskovalni urad, poročilo pa tudi meni nalaga odgovornost, da podam kazensko ovadbo,« je povedala ministrica. Dodala je, da bodo nadaljevali postopke, med drugim bodo preverili, ali je mogoče pogodbo razdreti.

Objekt je v zelo slabem stanju, a statično še ustrezen. Stroški obnove so ocenjeni na 5,55 milijona evrov. Ministrstvo za pravosodje teh sredstev niti nima.

Ministrstvo je 26. aprila dobilo novo cenitev stavbe na Litijski cesti 51. Nova cenitev objekta znaša okroglih šest milijonov evrov in je za 1,7 milijona evrov nižja od realizirane prodajne cene. Nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan je podpisala nakupno pogodbo v vrednosti 7,7 milijona evrov.

Prišla je tudi odvetnica Nina Zidar. FOTO: Voranc Vogel

Pri cenitvi so se upoštevale površine, ki se glede na posamezne ocene nekoliko razlikujejo med seboj, odvisno od standardov posameznega cenilca. »Posebej je treba poudariti, da se je pri ocenjevanju tržne vrednosti objekta in pripadajočega zemljišča upoštevalo, da bo stavbno pravico mogoče uveljaviti. Izvedenci so poudarili, da je treba pridobiti tudi pravno presojo stališča oziroma opraviti pravni pregled dejstev in ugotovitev, kar bo storilo državno odvetništvo,« je novo cenitev komentirala ministrica.

V kupo-prodajni pogodbi je protikorupcijska klavzula.

Ta je nedavno poudarila še, da objekta na Litijski 51 trenutno ni mogoče uporabljati, saj je v zelo slabem stanju, a statično še ustrezen, stroški obnove pa so ocenjeni na 5,55 milijona evrov. Na ministrstvu bodo preverili tudi, ali je kupo-prodajno pogodbo, ki so jo s prodajalcem Vežnaverjem sklenili tik pred koncem lanskega leta, mogoče razdreti in kakšne bi bile v tem primeru posledice. Po oceni ministrice je trenutno sicer preuranjeno govoriti o postopkih in rezultatih, je pa poudarila, da je bila v kupo-prodajni pogodbi tudi protikorupcijska klavzula.