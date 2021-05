Kdaj cepljenje slovenskih otrok? Poklukar odgovarja

V Kanadi, kjer so s cepivom Pfizer-Biontecha cepili starejše od 16 let, bodo po odobritvi kmalu začeli cepiti otroke, stare od 12 do 15 let. Takšen korak so sprejeli na podlagi rezultatov tretje faze kliničnih raziskav Pfizer-Biontecha, ki so potekale na 2260 mladoletnikih, starih 12 do 15 let.Slovenski minister za zdravjepravi, da to v prihodnje čaka tudi Evropo in Slovenijo. Vsi proizvajalci cepiva proti covidu 19 imajo enega od ciljev, da odobrijo cepivo za otroke, Slovenija pa je tudi glede tega vezana na odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema) ter posvetovalne skupine za cepljenje pri ministrstvu za zdravje. »Verjamem, da bodo postopki šli tudi v Evropi v tej smeri. Verjamem, da ko bo cepivo dostopno tudi za otroke, bo odločitev za to prostovoljna. Ta izziv nas čaka enkrat v prihodnosti.«Odgovor na to, ali je cepljenje mlajših, ki so manj ranljivi od starejše populacije, pomembno, bo po mnenju Poklukarja dala stroka. Želim si, da smo zdrava družba in da otroci ne pridobijo le ustrezne izobrazbe, ampak da se družijo, da živijo svoje mladostniško življenje. Če bo to zagotovilo cepljenje, bo minister predlagal tudi cepljenje. Če ne, bomo iskali druge maksimalno dobre rešitve.« Namignil je, da bi bilo cepljenje otrok lahko pomembno pri tem, da bi šolanje v prihodnje lahko brez večjih težav potekalo v učilnicah in ne na daljavo ali po kakšnem vmesnem modelu. »Prizadevamo si, da ohranimo šole odprte.«