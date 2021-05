Pozor: tako se bo treba prijaviti na cepljenje po novem (VIDEO)

Na cepljenje se je mogoče prijaviti tudi brez digitalnega potrdila. FOTO: Zaslonski posnetek



Štirje koraki prijave

Prihaja nova strategija cepljenja in nova aplikacija za prijavo na cepljenje. FOTO: Uroš Hočevar

Pomagajte tistim, ki se ne znajo prijaviti

Čas cepljenja odvisen od statusa

Epidemija počasi popušča, a Slovenijo še vedno trdno drži v primežu. FOTO: Blaž Samec

En kazalnik gor, drug dol V sredo je bilo 4228-PCR testov, od tega jih je bilo pozitivnih 774 oziroma 18,3 odstotka, kar je malenkost manj kot v zadnjih dneh in tudi pred enim tednom – prejšnjo sredo 23,4 odstotka. Naredili so tudi 27.806 hitrih antigenskih testov. Nekoliko se je povzpelo število aktivnih primerov, in sicer za 30 na 9611. Zaradi takšnih epidemioloških razmer vlada v sredo ni sprejela kakšnih konkretnejših sproščanj ukrepov za zajezitev širjenja virusa.



Povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh je 729 (dan prej 750). Po 14-dnevni in sedemdnevni incidenci okužb najslabša regija ostaja primorsko-notranjska, najboljša pa obalno-kraška.



V bolnišnicah se je v sredo zdravilo 551 pacientov (dan prej 560) s covid 19, od tega 139 na oddelkih intenzivne terapije. Umrle so še tri osebe. Od izpolnitve pogojev za prehod v rumeno fazo smo še vedno precej oddaljeni.



Od 1. januarja do 4. maja so v Sloveniji zaznali 51 različic virusa sars-cov-2. T. i. britanska različica predstavlja več kot 90 odstotkov vseh analiziranih vzorcev. Južnoafriško različico so zaznali v petih primerih, brazilsko v dveh. Različico B.1.1.318 so do sedaj zaznali v štirih primerih, vsi iz jugovzhodne regije.

Policisti brez novih navodil Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak je na novinarski konferenci pojasnil, da zdaj, ko je višje sodišča v Kopru ustavilo postopek zoper moškega, ki mu je bil zaradi neuporabe zaščitne maske izdan plačilni nalog, policistom niso dali novih navodil.



»Poznamo postopek višjega sodišča v Ljubljani, ki je dalo diametralno nasprotno sodbo. Dokler ne bo oblikovana enotna sodna praksa, bomo policisti ravnali enako kot doslej: vedno bomo ljudi, ki ne upoštevajo ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa najprej prijazno opozorili na to. Če opozorilo ne bo upoštevano ali pa je bilo samo dejane takšno, da je treba izvesti ukrep kazni, bomo policisti tako ravnali.«

Minister za zdravjeje predstavil, kako bo odslej potekalo prijavljanje na cepljenje proti covidu 19 ter kaj je s tistimi prijavami, ki so bile oddane doslej pri osebnem zdravniku, na cepilnih mestih in/ali prek portala javne uprave. Aplikacija deluje od danes. Prijavite se lahko tukaj Poklukar je potrdil, da v zadnjem času opažajo konstantno zmanjševanje okužb, a dodal, da nas do zelene faze čaka še kar nekaj tednov. Še vedno so zelo obremenjene enote intenzivnih terapij, zato težko sproščajo vse zdravstvene programe. Za epidemiološko stanje smo po njegovem odgovorni vsi, virusa pa ne more premagati ena oseba. Vse prebivalce je prosil za potrpežljivost in sodelovanje v tej zadnji etapi epidemije – da še naprej upoštevajo ukrepe in se cepijo.​Pripravljena je tehnična rešitev v okviru portala zVem za prijavo na cepljenje. Ta aplikacija je podlaga za vse nadaljnje zahteve, ki jih bo pred nas postavljala epidemija in bo potrebno cepljenje oz. na to vezani procesi, tudi potrdila o cepljenju. Vsem, ki so se prijavili na cepljenje prek osebnega zdravnika ali na cepilnem mestu, ne bo treba ponovno podati prijave (prejeli bodo SMS, s katerim bodo potrdili pravilnost številke mobilnega telefona, ko bodo vaše podatke prenesli v novo aplikacijo; prenesenih je predvidoma nekaj več kot 78.000 prijav, izključili so že cepljene). Če dvomite, da je bila vaša prijava potrjena, se sami prijavite prek portala zVem.​Za vse, ki se še niso prijavili, pa bo enotna vstopna točka zVem. Podpis z digitalnim potrdilom ne bo pogoj za oddajo vloge za cepljenje. S prijavo ne bo omogočen dostop do zdravstvenih podatkov, je zatrdil minister.​Poklukar je predstavil, kako se prijaviti na cepljenje v novi aplikaciji – na portalu ​https://zvem.ezdravje.si kliknete na dostop brez prijave, naročilo na cepljenje;– prijava poteka v štirih korakih: identifikacija, vpis naročila, oddaja naročila, SMS-potrditev; na tej strani piše, kaj vse je potrebno za prijavo (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS, prva črka vašega imena in prva črka vašega priimka, mobilni telefon in naslov elektronske pošte (ta ni obvezen));– možno je oddati naročilo tudi za drugo osebo, saj vsi nimajo mobilnega telefona ali ne znajo upravljati z aplikacijami;- aplikacija omogoča navedbo v razvrščanje morebitne prednostne kriterije za cepljenje (npr. kronični bolniki, skrbnik ranljivih kroničnih bolnikov ...), posebej ranljive skupine lahko opozorijo, da so npr nepokretni in se morajo cepiti na domu, ali da je zaradi gluhosti z njimi potrebno komunicirati pisno (prek SMS ali e-pošte), ali da so gibalno ovirani in potrebujejo prilagojen dostop;– ko je naročilo vpisano, ga je treba oddati, pred tem pa preveriti pravilnost vnosa naših podatkov. Če se izkaže, da je kak podatek napačno vpisan, lahko greste nazaj po korakih in to popravite, v nasprotnem primeru se nadaljuje s prijavo;- ko oddamo naročilo, portal generira SMS za telefonsko številko, oddano v prijavi. S tem se potrdi, da je bilo naročilo oddano. V SMS-sporočilu je tudi povezava na portal;– nato se vnese varnostna koda, ki smo jo prejeli na SMS (če smo se odločili za tak postopek), nato dobimo potrdilo in informacijo o tem, kateri cepilni center je dobil naše naročilo. O terminu cepljenja vas bo obvestil cepilni center.​Tisti, ki imajo kakršne koli težave (boste začeli prijavo, a ne boste potrdili zadnjega koraka), bodo v naslednjih dneh prejeli klic iz cepilnega centra, kjer bodo preverili, zakaj niso mogli zaključiti prijave. Pacienti ne bodo mogli izbirati cepilnega mesta, ki bo določeno glede na izbranega osebnega zdravnika. Tisti, ki ga nimajo, bodo izbrani glede na občino prebivališča oz. občino delodajalca.​Cepilni centri lahko pospešijo cepljenje za dva- do trikrat, je povedal minister ob napovedi, da se bo z novo aplikacijo in novimi dozami cepiva, ki naj bi v Slovenijo prišli ta mesec, pospešilo cepljenje. ​Prednostni kriteriji za cepljenje se bodo določali na podlagi podatkov iz centralnega registra. Portal zVem bo zagotavljal tudi avtomatski prikaz za drugi odmerek cepiva.​Minister je pozval k solidarnosti: pomagajte tistim, ki se ne znajo prijaviti na cepljenje ali niso obveščeni o aplikaciji. Tisti, ki se ne znajo prijaviti in nimajo nikogar, da bi jim pomagal, se lahko še vedno prijavijo pri osebnem zdravniku ali cepilnem centru.​Aplikacija začenja delovati danes, v približno 14-dnevnem prehodnem obdobju pa bodo usklajevali aplikacijo s podatki z nekaterih cepilnih mest, kjer imajo svoje sisteme naročanja. Od ponedeljka bodo cepilni centri imeli možnost cepljenja mlajših od 50 let, prednost pa bodo še naprej imeli bolj ranljivi. Če se iz iste skupine prijavi več oseb, bo imela prednost tista oseba, ki se bo prijavila prej.​Kako je z morebitno odpovedjo prejetega termina cepljenja? To bo možno prek portala zVem.​Kaj pa prebolevniki? Katero cepivo bodo prejeli? Vsi, ne glede na status, se lahko takoj prijavijo v aplikacijo, čas cepljenja pa bo odvisen od statusa, ki ga imajo. Prebolevnik se praviloma cepi med šestim in osmim mesecem z enim odmerkom cepiva. Cepi se z vsemi cepivi, razen s cepivom Jenssna. Cepljenja z enim odmerkom ne priznavajo vse države, zato potekajo pogovori najprej z našimi sosedami in tudi na nivoju EU. Z enim odmerkom cepiva je trenutno možno na Hrvaško (to velja le za prebolevnike) in Madžarsko (to velja za vse, ne le prebolevnike). Stališče ministrstva je, da potrdil o cepljenju ne bi zaračunavali, a gre zgolj za priporočilo.