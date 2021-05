Fafangel zbodel ministra Poklukarja (VIDEO)

Minister za zdravjeje dan po predstavitvi nove aplikacije za cepljenje proti covidu 19 obiskal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)​ in se tam tudi cepil. Povedal je, da se je cepil s cepivom AstraZenece, ki je bilo pač na voljo, in da se počuti dobro. Ministra je cepil predstojnik Centra za nalezljive bolezni»Veseli me, da sem lahko opravil na NIJZ cepljenje. Za javno cepljenje sem se odločil, ker skušam pokazati, da so cepiva varna in učinkovita.« Pozval je vse državljane, da pristopijo k cepljenju. »Kako bomo izšli v poletje, je v veliki meri odvisno od nas in naše precepljenosti.«Poklukar je nad odzivom na novem portalu za prijavo zadovoljen. Razkril je, da se je do danes zjutraj na cepljenje prijavilo 22.000 prebivalcev Slovenije. »Vsi verjetno ne znajo uporabljati portala zVem, zato imamo tudi druge poti na prijavo.« Portal se je včeraj kmalu po zagonu sesul. »Nismo pričakovali takega pritiska, toliko prijav naenkrat. Delovanje portala je bilo nadgrajeno, omogočen je bil večkratnik dostopa. S tega vidika ne pričakujemo več težav.«Fafangel je povedal, da je množično cepljenje prelomnica. »V naslednjih tednih se bo lahko vsakdo, ki se bo hotel cepiti, lahko cepil. Treba pa je biti realističen. Ko bomo dosegli magičen prag kolektivne imunosti, bo virus še vedno med nami. Tveganje pa bo sprejemljivo, znosno in obvladljivo. Primeri se bodo še vedno pojavljali, ne bo pa vrhov. Zaščitili bomo vse tiste, ki imajo najhujši potek bolezni.« Pravi pa tudi, da normalnosti, ki smo jo poznali pred izbruhom virusa, še ne bo tako hitro.»Cepljenje ministra je v resnici prošnja vsem, da se prijavite. Če imate vprašanja ali dvome, vprašajte tiste, ki se s tem ukvarjajo,« je še pozval Fafangel, ki je 20. aprila nepreklicno odstopil kot član strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida 19, ustanovljene pri ministrstvu za zdravje. Tedaj je v odstopni izjavi zapisal, da je bilo v času ministrovanja Poklukarja še slabše kot v posvetovalni skupini v času ministra za zdravje, ko je skupino prvič zapustil.