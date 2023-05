Huda ura v Sloveniji: družina morala zapustiti dom, objavljamo apel Srečka Šestana

Trenutno se na terenu največ ukvarjajo s prečrpavanji vode ter s odstranjevanjem zemljin in pokrivanjem plazin (kakšnih 70 je evidentiranih), je za Slovenskenovice.si povedal poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan. Pri Šentilju jim je pri odstranjevanju nanesle zemlje na pomoč priskočila tudi Slovenska vojska.

Kjer obstaja nevarnost plazov, pokrivajo, kar še ni pokrito.

Zaradi plazenja so že včeraj na območju Občine Šentilj izselili družino in jih namestili v bivalni kontejner, da so vsaj na suhem, je dejal Šestan. Da bi bila evakuacija potrebna še kje, pa zaenkrat nima podatkov. Je pa nekaj plazišč v bližini hiš.

Na vprašanje, ali je kakšna vas odrezana od sveta, pravi, da do takšnih primerov pride, ko gre plazina čez prometnico. Takšne stvari se prioritetno rešujejo, v enem takšnem primeru, ko so šla tri plazišča čez vozišče, pomaga tudi vojska.

Apelira na ljudi, da spremljajo zemeljski del okoli svojih objektov, če živijo v nekih naklonih, nagibih, ker je vse razmočeno in je potrebno zelo malo, da se utrga del zemljine: »In če nismo pozorni, lahko koga poškoduje ali odnese. Upamo, da bo čim manj ogroženih objektov, mislim, da jih je trenutno 12.«

Svarilo: ne približujte se, lahko je usodno

»Večji vodotoki, Ščavnica in reka Mura že upadata, tako da v našem delu ni več takšnih težav. Opozarjam pa vse občane, da se ne približujejo rekama Muri in Ščavnici, saj bi zdrs v vodo, ki je hladna in deroča, lahko bil usoden,« ugotavlja poveljnik Civilne zaščite Občine Gornja Radgona Marko Šajnovič.

Marko Šajnovič. FOTO: Zaslonski posnetek

»Neke ukrepe smo sprejeli že v nedeljo in ponedeljek, kar nam je olajšalo samo delo včeraj. Vseh deset gasilskih društev je bilo aktiviranih in večina je danes še vedno na terenu,« je dodal. Veliko je črpanja meteornih voda iz kleti, žal pa vsega ne morejo postoriti naenkrat: »Trudimo se po najboljših močeh. /.../ Ne moremo postoriti vsega naenkrat, ampak upam, da nam bo uspelo vse zadeve sanirati do te mere, da ne bo nekih novih nevarnosti.«

Trenutno so še vedno na terenu, poleg prečrpavanj vode se skušajo boriti tudi s plazenjem zemlje.

Kakšno vreme nas čaka

»Dotaknejo se me vse, prav vse težave, s katerimi se soočate,« pravi Urška Mauko Tuš, županja Občine Gornja Radgona. Dodaja, da prekomerne padavine povzročajo škodo tako na premoženju občanov kot na infrastrukturi.

Spodbudne novice sporočajo tudi vremenoslovci: »Popoldne bo pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države bodo sprva krajevne padavine. Dež bo do večera povsod ponehal.« Več o vremenu preberite na povezavi.