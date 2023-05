To noč niso zatisnili očesa: zalilo je hiše, prožili so se plazovi, ob Muri trepetali vse do zadnjega (FOTO)

Minulo noč bi marsikdo najraje čim prej pozabil, a bo posledice odpravljal še nekaj časa. Zaradi obilnih padavin so meteorne vode zalivale kleti, prožili so se plazovi, ob večjih rekah pa so trepetali, ali bodo prestopile bregove. Denimo ob Muri. Tik pred drugo uro ponoči je Civilna zaščita Občine Gornje Radgone objavila novico skupaj s fotografijami, da je ostala v strugi: »Še zadnji detajli. Nekako tukaj se pričakuje končna višina Mure. V tem momentu je 364 cm in 878m3/s pretoka! Vsem ekipam, PGD-jem in komunali pa kapo dol. Ni še sicer konec, a vseeno je luč na koncu tunela vidna.«

Izpostavljamo nekatere intervencije

Gasilci PGD Benedikt Ruše so včeraj zvečer, okoli 21. ure, črpali meteorno vodo iz poplavljene kleti gostinskega objekta. V Otiškem vrhu, občina Dravograd, je meteorna voda zalila cesto. Posredovali so gasilci PGD Šentjanž, ki so vodo prečrpali in očistili cestišče.

Gasilci JZ GB Maribor, PGD Dvorjane in Korena so na krajih dogodkov črpali meteorno vodo iz poplavljenega objekta in s tehničnimi posegi in protipoplavnimi vrečami preusmerjali meteorno vodo od objektov.

Tako je bilo ob Muri v Gornji Radgoni. FOTO: Civilna Zaščita Občine Gornje Radgone

Gasilci JZ GB Maribor in PGD Hoče so izčrpali vodo, ki je zalila klet, skladišče in kotlovnico gostinskega objekta. Prav tako so na drugi lokaciji gasilci PGD Hotinja vas črpali vodo iz poplavljenega objekta.

Gasilci PGD Sveti Jurij v Slovenskih goricah so včeraj črpali vodo iz poplavljene kleti. Gasilci PGD Šentilj v Slovenskih goricah, Velka, Ceršak in Paloma-Sladki vrh so nudili pomoč pri pokrivanju razmočenih zemljin na več lokacijah s PVC folijo, delno sanirali in zavarovali plaze čez ceste in odstranjevali podrta drevesa. O dogodkih so obveščene vse pristojne občinske službe.

Gasilci PGD Šentilj v Slovenskih goricah, Ceršak, Sveta Ana, Paloma-Sladki vrh in Velka so nudili tehnično pomoč pri čiščenju odtočnih jaškov in s tem preprečili vdor meteorne vode v gostinski objekt, s tehničnimi posegi in protipoplavnimi vrečami preusmerjali meteorno vodo od objektov in črpali vodo iz zalitih kleti in objektov.

Gasilci PGD Lenart in Voličina so na krajih dogodkov črpali meteorno vodo iz poplavljenih kleti objektov in s tehničnimi posegi in protipoplavnimi vrečami preusmerjali meteorno vodo od objektov.

Včeraj ob 15.26 je v naselju Črešnjevec pri Dragatušu, občina Črnomelj, meteorna voda zalivala kletni prostor bivalnega vikenda. Gasilci PGD Dragatuš so iz prostora izčrpali vodo in na cesti namestili protipoplavne vreče ter preprečili nadaljnje izlivanje vode iz ribnika preko ceste v objekt.

Gasilci PGD Zgornja in Spodnja Kungota so v torek na več krajih črpali vodo iz zalitih kleti, s pomočjo protipoplavnih vreč zavarovali objekte pred vdorom meteorne vode in s tehničnimi posegi preusmerjali meteorno vodo od objektov.

Delo gasilcev in posledice obilnih padavin si je ogledal tudi minister za obrambo Marjan Šarec. FOTO: Vlada Rs

Gasilci PGD Makole so črpali meteorno vodo iz poplavljenega kleti na območju Občine Makole.

Gasilci JZ GB Maribor, PGD Kamnica in PGD Radvanje so s tehničnimi posegi in protipoplavnimi vrečami preusmerjali meteorno vodo od objektov in črpali vodo iz zalitih kleti in objektov.

Pod mostom zataknjene naplavine

Ob 19.22 so gasilci odhiteli na Otočec, saj so pod Šentpeterskem mostu zagozdile naplavine, katere so odstranili gasilci GRC Novo mesto.

Ob približno enaki uri se je na lokalno cesto Mrčna Sela - Gaj, občina Krško, sprožil zemeljski plaz. Dežurni pri cestnem podjetju Krško je zaprl cesto za ves promet in postavil prometno signalizacijo. Obveščene so bile pristojne službe.

Gasilci PGD Jakobski dol, Jarenina, Pernice in Pesnice na krajih dogodkov črpali meteorno vodo iz poplavljenih kleti objektov, s tehničnimi posegi in protipoplavnimi vrečami preusmerjali meteorno vodo od objektov in odstranili podrto drevo.

Gasilci PGD Ruše so črpali meteorno vodo iz poplavljenega objekta.

Gasilci PGD Sveta Trojica v Slovenskih goricah so na krajih dogodkov črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov in s tehničnimi posegom in protipoplavnimi vrečami preusmerili meteorno vodo od objekta.

Nevarno drsenje zemlje

Gasilci PGD Osek so na kraju nudili pomoč pri delni sanaciji plazu in razmočeno zemljino pokrili s PVC-folijo.

Gasilci PGD Smolnik so včeraj na kraju nudili pomoč pri delni sanaciji plazu in razmočeno zemljino pokrili s PVC-folijo.

Ob 20.17 so gasilci PGD Boštanj v naselju Jablanica, občina Sevnica, opravili pregled terena, kjer se je sprožil plaz za stanovanjsko hišo. Obveščene so bile pristojne službe.

Gasilci PGD Lovrenc na Pohorju so nudili pomoč pri pokrivanju razmočene zemljine s PVC-folijo in delno sanirali ter zavarovali plaz čez cesto.

Gasilci PGD Voličina so na kraju nudili pomoč pri delni sanaciji plazu, razmočeno zemljino pokrili s PVC-folijo in zavarovali plaz na cesti.

Gasilci PGD Pesnica in Pernica so na kraju nudili pomoč pri delni sanaciji plazu in razmočeno zemljino pokrili s PVC-folijo.

Gasilci JZ GB Maribor in PGD Kamnica so pregledali območje enega plazenja in predali sanacijo plazu podjetju Nigrad. V dveh primerih so delno sanirali plaz in razmočeno zemljino pokrili s PVC folijo. Na kraj so prišli predstavniki CZ MOM.

Okoli 20.45 se je na lokalno cesto Sodevci-Dečina, občina Črnomelj, vsula zemlja z brežine. Za prevoznost ceste so poskrbeli dežurni delavci cestnega podjetja.

Na drugem koncu države močan veter

Zaradi močnega vetra so posredovali JZ GRD Nova Gorica, Komunala Nova Gorica in delavci Cestnega podjetja, ki so se lotili odstranjevanja podrtih dreves, sanirali so odkrite strehe ter razne poškodbe na objektih. Na cesti Šmihel - Nova Gorica se je zaradi močnega vetra prevrnilo tovorno vozilo. Poklicni gasilci so s tehničnim posegom dvignili tovorno vozilo na kolesa in ga umaknili s cestišča. V Novi Gorici je močan veter premikal bivalne zabojnike. Gasilci so zabojnike fiksirali in umaknili osebna vozila, ki so bila ogrožena.

Že ob 7.58 je na cesto Lucija-Sečovlje padla večja veja, ki je ovirala promet. Delavci Cestnega podjetja Koper so jo odstranili. Nekaj ur kasneje, okoli 11. ure, se je podrlo drevo na cesto Beli križ-Strunjan in zaprlo pol vozišča. Gasilci JZ GB Koper so drevo razžagali in odstranili s cestišča ter tako omogočili nemoten promet.

