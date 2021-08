Drvimo v prepad: že zdaj je slabo, septembra še huje

Epidemija v Sloveniji narašča s podvojitvenim časom približno 18 dni, ki se bo v septembru predvidoma močno skrajšal, kar seveda pomeni, da bomo imeli še več okužb, napoveduje inštitut Jožefa Stefana (IJS)., v rdečo bomo predvidoma prešli konec avgusta, kot so napovedovali tudi že v zadnji napovedi pred dvema dnevoma.Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 243. Ocenjeno efektivno reprodukcijsko število je približno R =1,55, ocenjeno lokalno reprodukcijsko število pa je približno R_lok = 1,30 (pred enim letom: R_lok = 0,92). Ocenjujejo, da imamo trenutno 40 dnevno potrjenih uvoženih okužb. Reprodukcijsko število je število, kjer so uvožene okužbe obravnavane, kot da bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji, in je dober kazalnik trenutne dinamike epidemije. To število se tipično podaja kot R, tudi pri mednarodnih primerjavah. Epidemija upada, ko je efektivni R manjši od 1. Lokalno reprodukcijsko število je tisti pravi R, torej število oseb, ki jih v povprečju okuži posamezni okuženi v Sloveniji. Za upadanje epidemije ne zadošča, da je lokalni R manjši od 1, ker okužbe tudi uvažamo.IJS ob tem opozarja, da širitev virusa v populaciji opazujejo s približno enotedenskim zamikom, kar predstavlja dobo od okužbe do rezultata testa.»Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni,« napoveduje IJS, ki pripravlja projekcijo širjenja covida 19 v Sloveniji. Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni, svetujejo. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotki.​Tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz)je napovedal, da lahko pričakujemo katastrofalno zimo, če se razmere s cepljenjem ne bodo spremenile . Po njegovih besedah bi lahko v novembru šteli 2.000 hospitaliziranih bolnikov na dan.