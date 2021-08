Število okužb še naprej raste, pozitivnih 17 odstotkov

V sredo so opravili 2.235 PCR-testov na koronavirus ter potrdili 381 novih okužb, kar je 17 odstotkov testiranih. Število aktivnih primerov je skoraj tri tisoč (2.802).V bolnišnicah se zdravi 65 oseb, to je za 1,8 odstotka manj kot dan prej. Dve osebi sta umrli. Pomoč na intenzivni terapiji potrebuje 10 oseb, kar je dva več kot v sredo.Povprečje zadnjih sedmih dni (novookuženih) je 242,6, kar je osem odstotkov več. Vodilni epidemiolog v državi poziva k digitalnemu sledenju stikov.razkril številke: Slovenija polna »samotarjev« brez stikov V Sloveniji se je sicer polno cepilo 862.040 oseb, kar je 40,9 odstotka populacije.z zdravstvene fakultete v Ljubljani je s svojim modelom SEIR izdelal primerjavo, koliko bi lahko imeli smrti brez cepljenja in koliko s cepljenjem. Izračunal je, da bi imeli brez cepljenja pri nas še dobrih tisoč več umrlih Tudi pri naših južnih sosedih, kjer te dni dopustuje veliko Slovencev, se epidemiološke razmere slabšajo. Novookuženih je 486 oseb, piše 24sata, ob 9.962 opravljenih testih PCR.