Krek: Pričakujemo lahko katastrofalno zimo, v novembru dva tisoč hospitaliziranih dnevno

V UKC trdijo, da so pripravljeni na jesen

Danes na Brdu pri Kranju zaseda vladna skupina, ki pretresa nove ukrepe. Med drugim imajo na mizi samotestiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, poleg šolstva pa so po poročanju TV Slovenija govorili tudi o plačljivosti hitrih testov, nizki precepljenosti, jesenskim spopadanjem z epidemijo, visoko rastjo okužb.Direktor Nijzje v pogovoru za TV Slovenijo povedal, da lahko pričakujemo katastrofalno zimo, če se razmere s cepljenjem ne bodo spremenile. Po njegovih besedah bi lahko v novembru šteli 2000 hospitaliziranih bolnikov na dan, če se Slovenci ne bodo podvizali s cepljenjem.Po izračunih, bi se v rdeči fazi epidemije novega koronavirusa znašli že avgusta, zato stroka poziva ljudi, naj se cepijo.Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je danes potrdil načrt UKC za spopadanje z novim epidemijskim valom. Po besedah predsednika svetaje največja zdravstvena ustanova v državi pripravljena na ta izziv. Prizadevali si bodo, da bosta delo in obravnava necovidnih bolnikov kljub epidemiji potekala kar se da nemoteno.Predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljanaje pojasnila, da imajo v diagnostično-terapevtskem servisu (DTS) na voljo 150 postelj za covidne bolnike, v Bolnici Petra Deržaja še do 100 postelj, nekaj še na infekcijski kliniki. V najhujšem obdobju drugega epidemijskega vala so na navadnih oddelkih zdravili 350 covidnih bolnikov in 70 na oddelku intenzivne terapije.Ob tem je Lejko Zupančeva spomnila, da so imeli v UKC pred epidemijo covida-19 na voljo skupaj 100 intenzivnih postelj, tako so skoraj podvojili njihovo število. To prinaša izjemne obremenitve tistih, ki znajo te bolnike negovati in zdraviti.Tako pravi, da so na četrti epidemijski val »verjetno pripravljeni, morda ne v taki meri, kot si želimo, ker pravzaprav ne vemo, kaj nas v resnici čaka«. »Lahko nas kaj še zelo preseneti,« je dodala.Posvarila je, da se že zdaj zelo bližajo položaju, ko bodo morali vzpostaviti dodatne kapacitete za covidne bolnike, kar pomeni, da bodo morali z drugih oddelkov prerazporejati kader. »To pomeni vpliv na njihove programe in na obravnavo ostalih bolnikov. Tega si ne želimo. Želimo si, da se morda odpre še kakšna covidna bolnišnica v Sloveniji in da vsi poskrbimo ne samo za covidne, ampak tudi ostale bolnike,« je povedala.