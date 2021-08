Ni več šale: Slovenija je povsem spremenila barvo

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je objavil nov epidemiološki zemljevid Evrope, ki kaže, da se stanje po celini slabša. Da virus ponovno uhaja izpod nadzora tudi v Sloveniji, kažejo že vsakodnevni uradni podatki, ki jih objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz), kar se odraža tudi v spremenjeni barvi naše države na zemljevidu.prejšnji teden je ECDC na podlagi podatkov iz zelene v rumeno obarval zahodni del Slovenije, ta teden pa je barvo spremenil tudi vzhodni del. Celotna Slovenija je sedaj tako rumena. V tej barvi so tudi naše sosednje države z izjemo Madžarske, ki je zelena (enako tudi deli Hrvaške), v Italiji pa imajo dele, ki so že obarvani rdeče. Najhuje je sicer v zahodnem delu Evrope: Španija, Portugalska in Francija so povsem rdeče, deli držav celo temno rdeči.Rdeči sta tudi Grčija in Bolgarija, Skandinavske države in Nemčija pa so obarvane ali rdeče ali oranžno.ECDC države iz zelenega v oranžno območje uvrsti, ko:- je 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev nižja od 50 in je delež pozitivnih testov višji od štirih odstotkov ali- ko je incidenca med 50 in 75 in delež pozitivnih testov višji od enega odstotka ali- ko je incidenca med 75 in 200, delež pozitivnih testov pa nižji od štirih odstotkov.ECDC na rdeči seznam uvrsti države, kje:- je 14-dnevna incidenca med 75 in 200, delež pozitivnih pa več kot 4 odstotke ali- je 14-dnevna incidenca več kot 200, a manj kot 500.Ob tem pa ECDC sešteva število opravljenih vseh testov (HAT in PCR).