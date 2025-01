Dolgoročna pomoč družinam rudarjev

Po vsej Sloveniji, ne le v Šaleški dolini, je bil včeraj dan žalovanja. V znak spoštovanja do žrtev tragedije v rudniku lignita so odpovedali javne prireditve in koncerte, zastave pa spustili na pol droga.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, mestni svetniki in člani občinske uprave so se žrtvam nesreče Sandiju Judežu, Dejanu Črepu in Mitji Stropniku poklonili pri spomeniku rudarja na Titovem trgu, predstavniki Premogovnika Velenje pa so popoldne v Domu kulture pripravili žalno sejo, ki sta se je udeležila tudi predsednik vlade Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Predsednica Nataša Pirc Musar se je vpisala v žalno knjigo. FOTO: Črt Piksi

Šaleška dolina se poslavlja od treh kameradov. FOTO: Črt Piksi

Pomaga vsa Slovenija Vsi, ki bi želeli s prispevki pomagati družinam ponesrečenih rudarjev, lahko nakažete denar: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE SMS-sporočilo RUDAR5 na 1919 in RUDAR10 na 1919 za donacijo 5 € ali 10 €; Na TRR: SI56 0242 6001 1969 849 Sklic: SI00 245054 Namen: Pomoč družinam ponesrečenih rudarjev ali ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE, Muzejski trg 8, 3000 Celje SMS-sporočilo SOLIDARNOST na 1919, SOLIDARNOST5 na 1919, SOLIDARNOST10 na 1919 za donacijo 1 €, 5€ ali 10 €; Nakazilo na TRR: SI56 0400 1004 6530 307 Sklic: SI00 29364 Namen: Pomoč družinam ponesrečenih rudarjev

»Bil je ponedeljek, sedem minut čez sedmo zvečer, ko je strašna tragedija iztrgala iz naše sredine sodelavce, očete, sinove, može, prijatelje. V nekaj sekundah je neznanska sila narave ustavila čas. Za vse zaposlene v Premogovniku, za celotno Šaleško dolino, najbolj pa za svojce in njihove družine. Zbrali smo se v globoki žalosti, a še vedno ne moremo dojeti krute resnice, da naših treh sodelavcev, stanovskih bratov, kameradov ni več. V teh težkih časih se morda še bolj zavemo, kakšen je rudarski poklic. Rudar vsak dan iz podzemlja naravi trga njene zaklade. In včasih ga narava opomni, kako zahtevna, nepredvidljiva in neizprosna je. Zaradi tega delo rudarja ni le poklic, je način življenja. Način življenja, ki zahteva znanje, moč, vztrajnost in tovarištvo. Vse to so vrline, ki rudarju omogočajo preživetje v spopadu s silami narave,« je v govoru na žalni seji izpostavil vrline preminulih rudarjev generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec.

Rudarji že zbirajo prostovoljne prispevke, za pomoč prosijo tudi širšo javnost.

Vsi trije so bili člani RK

Kot so že zjutraj sporočili iz uprave, so imeli rudarji na odkopih in pripravskih deloviščih včeraj prost dan. »V jami so potekala zgolj nujna dela, prost dan pa bomo nadomestili v letošnjem letu,« so zapisali. Rudarji pa so sporočili, da se čutijo dolžne poskrbeti za svojce preminulih, zato so že začeli zbirati prostovoljne prispevke, za pomoč pa prosijo tudi širšo javnost. V ta namen so objavili račun Rdečega križa Slovenije, katerega člani so bili vsi trije, in Slovenske karitas.

Velenje žaluje in z njim vsa Slovenija. FOTO: Jože Miklavc

»Težko je najti prave besede, ki bi opisale žalost, ki jo doživljamo. Nikoli si nismo predstavljali, da lahko narava tako kruto zareže med nas. Žal nas je v ponedeljek na odkopu CD 4/J ponovno presenetila in opozorila, da je neizprosna. Mnogo prehitro je vzela življenja treh sodelavcev, izredno izkušenih, predanih in požrtvovalnih knapov, pravih kameradov. Ta nesreča nas je vse pretresla in spomnila na krhkost življenja. V časih, ko je dolgoročna prihodnost rudarstva negotova, obstaja bojazen, da bi lahko otroci preminulih ostali brez ustrezne podpore v letih šolanja in začetku samostojnega življenja. S tem namenom organiziramo nekakšno obliko skrbniških skladov, ki bodo najbližjim omogočili dolgoročno pomoč,« so zapisali v Sindikatu Premogovnika in Svetu delavcev. Danes ob 14. uri bo na pokopališču v Podkraju v Velenju zadnje slovo od Sandija Judeža in Dejana Črepa, v nedeljo v vasi Gorenje pa še od Mitje Stropnika.