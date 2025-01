Dan žalovanja v Sloveniji: zastave na pol droga, več dogodkov odpovedali ali prestavili

Po sklepu vlade je danes po vsej Sloveniji dan žalovanja zaradi tragične nesreče, ki se je v velenjskem premogovniku zgodila v ponedeljek malo po 19. uri zvečer. V njej so življenje izgubili trije rudarji: 49-letni Sandi Judež, 31-letni Dejan Črep in 28-letni Mitja Stropnik. Vsi so bili domačini, dva iz šoštanjske in eden iz velenjske občine. Že včeraj je zato župan Boris Goličnik razglasil dan žalovanja v občini Šoštanj. Ob 12. uri so se tam oglasile sirene, pokojnim rudarjem so se poklonili z minuto molka.

V Velenju in po vsej državi je dan žalovanja danes. »Lastnike lokalov, lokalnih radijskih in televizijskih postaj naprošamo, da v znak spoštovanja ne vrtijo glasne glasbe,« so zapisali na Mestni občini Velenje, kjer so ustavili tudi vsa gradbena dela.

Premogovnik Velenje bo popoldne v Velenju pripravil žalno sejo in žalno slovesnost, ki se ju bo udeležil tudi premier Robert Golob. Udeležbo je napovedala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Oglasile se bodo sirene

Danes ob 12. in ob 19.10, ko se je v ponedeljek, 20. januarja, zgodila tragična nesreča, se bodo oglasile gasilske sirene, prav tako bodo ob 19.10 ob zvoku siren za eno minuto ugasnili javno razsvetljavo na Titovem trgu, Cankarjevi cesti ter celotni promenadi v Velenju.

V jami so umrli Aleksander Judež, Mitja Stropnik in Dejan Črep. Foto: Aleksander Kavčnik

Program bo prilagodila tudi Radiotelevizija Slovenije, med drugim bo Televizija Slovenija ob 12. uri za minuto zatemnila program. Odpovedani sta tudi stand-up predstavi Janezi (Kostanjevica na Krki) in predstava Alfa samski (Avditorij Portorož). Nekateri organizatorji so se odločili, da bodo dogodke sicer izpeljali, a jih bodo prilagodili, med drugim tudi koncert Ota Pestnerja in Uroša Perića z naslovom Vse najboljše, Elvis v Slovenski Bistrici. Vsi klubi na Metelkovi v Ljubljani bodo danes zaradi žalovanja zaprti.

Velenjski župan Peter Dermol, mestni svetniki in zaposleni v občinski upravi se bodo žrtvam poklonili pri spomeniku rudarja na Titovem trgu, kjer so občani že prejšnje dni prižigali sveče, ob 16. uri pa bo v domu kulture žalna seja. Po njej bodo Dermol, Goličnik ter generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec k spomeniku rudarja položili žalni venec. Že jutri pa se bodo na pokopališču v Podkraju svojci, knapi ter gasilci poslovili od Aleksandra Judeža, ki so ga reševalci našli prvega, že v ponedeljek zvečer, dobre tri ure po nesreči.

Preiskava

Ena najhujših rudarskih nesreč pri nas se je zgodila pri napredovanju v lignitni sloj. Kot je povedal Mavec, je prišlo do »biološke anomalije«, posledično je jamo zasula mokra glina, ki se je spremenila v zelo trdo zmes. Enajstim rudarjem se je uspelo pravočasno umakniti, trem pa žal ni uspelo in so ostali ujeti pod debelim slojem zmesi.

Nesrečo preiskuje rudarska inšpekcija, izsledki bodo znani v nekaj tednih. So pa vsi sogovorniki in strokovnjaki, s katerimi smo se pogovarjali v teh dneh, poudarili, da takšne nesreče ni bilo mogoče predvideti. Premogovnik Velenje sicer velja za enega najvarnejših na svetu. Glavni lignitni sloj je 11. aprila 1875 z vrtanjem odkril Franz Mages, zato to leto štejejo za rojstno leto premogovnika.