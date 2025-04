Ogenj zajel gospodarski objekt na Križan Vrhu, ogled kraja požara še poteka (FOTO)

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so v popoldanskih urah na Križan Vrhu obravnavali požar. Ogenj je v celoti uničil zidano, dvonadstropno strojno lopo, v kateri je bilo več kosov kmetijske mehanizacije, mizarskih strojev in gradbenega lesa.

Ogled kraja požara še poteka. Več informacij bodo pristojni sporočili po končanem preiskovalnem postopku.