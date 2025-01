Šaleška dolina je ovita v črnino, na vseh javnih objektih, tudi na pročelju Mestne občine Velenje, so izobešene črne zastave, odpovedane so vse javne prireditve. V ponedeljek zvečer, okoli 19. ure, je prišlo v jami Preloge velenjskega premogovnika do nesreče, ki je terjala življenje, a je tudi za pogrešana rudarja malo upanja. 11 se jih je pravočasno rešilo. Enega od trojice so namreč jamarski reševalci že našli kakšne tri do štiri ure po nesreči. A žal je bila mešanica gline, peska in vode zanj usodna. Do dveh njegovih kameradov, kakor rudarji imenujejo svoje tovariše, s katerimi z ramo ob ...