Rudarji prizadeti: »Niti enega dneva žalovanja nam niso namenili«

V javnost je prišlo, da so rudarji Premogovnika Velenje danes, na dan žalovanja, v prvi izmeni ustavili delo, nekateri pa so se protestno vrnili domov. Delu so se nameravali danes upreti tudi v drugih dveh izmenah, a so iz Premogovnika Velenje menda naknadno sporočili, da so se odločili, da bodo rudarji v vseh treh izmenah danes prosti.

Iz Premogovnika Velenje so svojo odločitev objavili tudi na facebooku, danes ob 10. uri zjutraj:

»Zaradi današnje žalne slovesnosti v spomin na naše tri tragično preminule sodelavce in kamerade smo se v Premogovniku Velenje odločili, da so vsi zaposleni rudarji na odkopih in pripravskih deloviščih danes v vseh treh izmenah prosti.

V jami potekajo zgolj nujna dela, današnji prosti dan pa bomo nadomeščali tekom letošnjega leta. S to odločitvijo želimo vsem zaposlenim omogočiti udeležbo na današnji žalni slovesnosti, ki bo potekala v Domu kulture Velenje in v središču Velenja ob 16. uri,« so navedli.

Kaže, da je bilo vodstvo v takšno odločitev prisiljeno, vsaj tako je za portal velenjcan.si dejal eden izmed rudarjev. »Jutranja izmena se je uprla, ko je bilo zahtevano, da gredo vse tri izmene v službo. Niti enega dneva žalovanja nam niso namenili,« je dejal.

Še eden se je oglasil na facebooku: »Premogovnik Velenje, da vas ni sram, da smo si sami morali izboriti in bojkotirati današnji, po vašem normalni delovni dan, da se lahko dostojno poslovimo od naših kamedatov na žalni slovesnosti! Več kot očitno smo za vodstvo le številka, ki je zamenljiva. Pokazali ste, koliko smo vredni rudarji v vaših očeh.«

V Velenju so se poklonili spominu na umrle rudarje

V Sloveniji je danes dan žalovanja v spomin na umrle rudarje.

Pri spomeniku rudarja na Titovem trgu so se danes ob 12. uri z minuto molka poklonili spominu na tri rudarje, ki so umrli v ponedeljkovi nesreči v Premogovniku Velenje. Oglasile so se tudi gasilske sirene. Kot je dejal velenjski župan Peter Dermol, je Velenje pokazalo, da je rudarstvo v srcih Velenjčanov.

Premogovnik Velenje bo ob 16. uri v Domu kulture Velenje pripravil žalno sejo, po njej pa bo ob spomeniku rudarja žalna slovesnost. Na njej bodo Dermol ter župan Občine Šoštanj Boris Goličnik in generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec k spomeniku položili venec.