Strahovi so se uresničili! Tudi tretjega rudarja v Velenju našli mrtvega

Šaleška dolina – in z njo vsa Slovenija – joka. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah Slovenskih novic so reševalci v velenjskem rudniku našli mrtvega še tretjega pogrešanega rudarja. Gre za še ne 29-letnega Mitja Stropnika iz Občine Šoštanj, iz Skornega, ki ima doma še ne dve leti staro hčerko.

Pred tem so danes dopoldne našli 33-letnega rudarja Dejana Črepa iz Paškega Kozjaka, vasice v Občini Velenje. Bil je oče petletne hčerke.

Najstarejši preminuli rudar, ki so ga našli še isti večer, je Aleksander Judež (49), domačin, doma iz Gaberk v občini Šoštanj.

Občani že drugi dan pred kipom rudarja na Titovem trgu v Velenju prižigajo sveče in polagajo cvetje v znak sožalja.

»Bolečina svojcev je nepredstavljiva. Pa ne le svojcev, tudi vsem rudarjem je dala ta nesreča misliti, saj bi bil lahko čisto vsak, ki je rudar, zdaj na istem mestu, kot sta pogrešana nesrečnika. Zato veste, kakšen pomen ima tisti naš rudarski pozdrav srečno!« nam je dejal Gaberčan, ki je vse tri nesrečne rudarje dobro poznal.

Drugega ponesrečenca, ki so ga mrtvega našli danes zjutraj, so že transportirali iz jame. »Tretjega pa še nismo uspeli niti odkopati do konca. Ko bo tudi ta odkopan, ga bomo prinesli iz jame,« je v izjavi za javnost povedal generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec. Kot je dodal, so ves čas v navezi s svojci umrlih. »Za vse skupaj je to izredno tragičen dogodek in vsi ga tudi tragično doživljamo, zato tudi nudimo svojcem psihološko podporo,« je dodal. V nesreči je v jamo po ocenah vdrlo od 500 do 700 kubičnih metrov materiala, življenje so izgubili trije rudarji.

Šaleška dolina v žalovanju

V Šaleški dolini so na vseh javnih objektih, vključno s stavbo Mestne občine Velenje, izobešene črne zastave, odpovedane so vse javne prireditve.

Nesreča, ki se je zgodila v ponedeljek okoli 19. ure, je bila posledica vdora mulja in vode, pri čemer so bili trije rudarji ujeti pod zemljo. Enega so našli že nekaj ur po nesreči, a žal brez znakov življenja. Včeraj je prišla novica, da je umrl še drugi pogrešani rudar, danes pa je bilo potrjeno, da je življenje izgubil tudi tretji.

Reševalci so ob nesreči hitro ukrepali, a so se soočili z nepredstavljivimi izzivi – zaradi nevarnosti plina so lahko kopali le omejen čas, obenem pa so morali ročno odstranjevati približno 700 kubičnih metrov materiala.

Premier Robert Golob in drugi so izrekli globoko sožalje družinam ter poudarili potrebo po temeljiti preiskavi nesreče. Premogovnik Velenje je obljubil pomoč svojcem, vključno s štipendijami za otroke žrtev in zaposlitvami za družinske člane.

Velenje se danes spominja svojih junakov – rudarjev, ki so s svojim delom utirali pot prihodnjim generacijam. V rudarskem pozdravu »Srečno!« te dni odzvanja bolečina celotne skupnosti.

