Ovne privlačijo uspešne, leve samozavestne ženske; kaj pa druge?

Pogosto predvsem ženske rade potencialnega novega partnerja vprašajo, kaj je njegov horoskopski znak. Znano je namreč, da nekatera znamenja bolj funkcionirajo skupaj kot druga, ne le v partnerski zvezi, tudi kot prijatelji in sodelavci. In kakšnih partnerk si želijo moški, rojeni v različnih znamenjih?

Ovni se ne morejo upreti močnim in neodvisnim ženskam. Radi vidijo, da ženska iskreno pove, kaj ji leži na duši, in da je kos vsem vrstam izzivov. Za moške, rojene v znamenju ovna, je uspeh največji afrodiziak.

Biki imajo medtem najraje zabavne in ženstvene ženske, ki jih bodo znale podpreti v vseh vrstah odločitev. Ne sme se ga bati tu in tam spodbuditi in dregniti, ko koleba glede kakšne odločitve.

Dvojčki se ne morejo upreti inteligentnim in ustvarjalnim damam s smislom za humor. Nestanovitne dvojčke je treba znati ves čas presenečati, tista, ki ji bo to uspelo, bo osvojila tudi njegovo srce.

Rakom največ pomeni predanost. Tista, ki mu bo dokazala, da se mu je sposobna stoodstotno posvetiti, bo za vedno njegova. Biti pa mora tudi vsega po malo – ranljiva in strastna, predvsem pa se mora rak ob njej počutiti kot moški, svojo drago si namreč želi ščititi in ji pomagati.

Leva najbolj privlačijo samozavestne ženske, ki rade hodijo v družbo in se ne bojijo pokazati svojih adutov. V javnosti se mora vedno kazati v najboljši luči, mora biti lepa, pametna, zabavna in uspešna, le takšna ženska bo osvojila srce temperamentnega leva.

Tehtnice iščejo popolnost

Devicam so najbolj všeč preproste ženske, lepa in inteligentne, a takšne, ki ne vzbujajo pozornosti in je ne iščejo. Nežne, tolerantne in ne preveč čustvene so prava izbira za moškega devico.

Tehtnica ne išče nič drugega kot popolnost, lepo, zabavno, predano, inteligentno in samozavestno žensko. To morda ni najbolj enostavno, a ko najde tisto pravo, bo moški tehtnica storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo zveza obdržala.

Škorpijoni želijo, iščejo in imajo najboljše. Vse, zato mora biti takšna tudi njihova partnerka. Škorpijona bodo osvojile pametne, seksi, avanturistične, strastne, neodvisne in športne dame.

Strelci se bodo zaljubili v žensko, ki jim predstavlja izziv, mora biti energična ter ga na vsakem koraku navduševati. Siliti ga mora k razmišljanju, k doseganjem visokih ciljev, ga motivirati, če bo zraven še čudovita in provokativna, toliko bolje.

Kozorogi potrebujejo veliko časa, da se zaljubijo, zato jim odgovarjajo samozavestne ženske, ki točno vedo, kaj hočejo, a so nevsiljive. Morajo biti seksi, a ne cenene, ter imeti lastno življenje – svoje prijatelje, konjičke, kariero in sanje.

Vodnar se bo zaljubil v damo, ki je v nečem posebna in obenem znati pokazati ranljivo plat. Ne ozira se, kaj si o njej mislijo drugi, počela bo, kar hoče, in ravno ta lastnost je za vodnarja neizmerno privlačna.

Moški riba ljubi ljubezen, zato mora biti ženska, da bi ga osvojila, nežna, velikodušna, imeti veliko srce, biti nežna ter imeti rada ljudi in živali. Ker moški ribe obožujejo umetnost, mora biti ljubiteljica umetnosti tudi njihova partnerica.