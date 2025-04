Škampi 28 evrov, lignji 22 evrov ... Takšne kakšne cene nas to poletje čakajo na morju

Ekipa hrvaškega portala Index.hr je sončni vikend izkoristila za kratek izlet do Rovinja. Sprehodili so se po mestu in preverili, kako se gibljejo cene v restavracijah. Objavili so fotografije jedilnikov.

Koliko boste morali odšteti za meso, testenine ali ribe?

Če se letos odpravljate na dopust ob hrvaško obalo, predvsem v priljubljeni Rovinj, vas bodo na menijih pričakale precej raznolike – in marsikje tudi precej visoke – cene. Objavljamo pregled dejanskih cen iz različnih tipov lokalov – od bistrojev z dnevno ponudbo do vrhunskih restavracij.

V eni izmed rovinjskih restavracij je škampe na buzaro moč naročiti za 27 evrov, jadranski lignji stanejo 22 evrov, navadni lignji pa 15 evrov.

Za orado ali brancina boste odšteli 50 evrov na kilogram, medtem ko zobatec dosega ceno 67 evrov/kg.

Tunin zrezek vas bo stal 26 evrov, hobotnica na žaru pa 25 evrov.

Tudi za mesne jedi boste v večini restavracij segli globlje v žep. Biftek na žaru vas bo stal okrog 30 evrov, dunajski zrezek 14 evrov in čevapčiči po 12 evrov.

Priloge in solate niso zanemarljiv strošek. Standardne priloge, kot so krompir, blitva ali riž, stanejo po 5 evrov, prav toliko tudi olive.

Navadne solate so ovrednotene na 6 evrov, grška solata okoli 8 evrov.

Vrhunske restavracije: višje cene, bolj sofisticirane jedi

V eni izmed boljših restavracij, katerega imena niso razkrili, se predjedi začnejo pri 20 evrih. Bakalar (19 evrov), tunin tatarski biftek (23 evrov), hobotnica v solati (22 evrov).

Tudi juhe imajo svojo ceno. Za ribjo juho je treba v isti restavraciji treba odšteti 18 evrov, za kremno juho 15 evrov.

Glavne jedi so iz svežega ulova. 50 evrov za pol kilograma ribe, 35 evrov za škampe na buzaro in 41 evrov za biftek s črnimi tartufi.

Solate pri njih stanejo okoli 10 evrov, sladice (kot so tiramisu, čokoladni mousse ali sladoledna torta) pa okoli 8 evrov.

V bistrojih z dnevno ponudbo bolj prijazne cene

V preprostejših bistrojih so cene nekoliko ugodnejše, a je tudi izbira manjša. Sardele na savor 9 evrov, pokrovače na buzaru 23 evrov, črna rižota 22 evrov.

Restavracije s hitrejšo postrežbo

V restavracijah, ki sprejemajo večje število gostov in so namenjene običajno nezahtevnejšim turistom, so cene naslednje:

Biftek na žaru 23 evrov, mesna plošča za dve osebi 39 evrov, piščančji medaljoni z gobami 15 evrov, ribji krožnik za dve osebi 52 evrov, porcija brancina 21 evrov, tunina solata 9 evrov, hobotnica iz pečice 23 evrov.

Cene v rovinjskih restavracijah so tudi letos visoke. Ali so višje kot lani, v hrvaškem portalu ne pišejo, a Rovinj ostaja ena najbolj zaželenih in dražjih destinacij hrvaške Istre.