Hrvaški nogometaš Luka Modrić postal solastnik Swanseaja

Hrvaški nogometaš Luka Modrić je postal solastnik Swanseaja, ki igra v drugem kakovostnem rangu angleškega nogometa, je valižanski klub sporočil na spletni strani. Iz kluba niso razkrili, koliko je 39-letni član Reala iz Madrida investiral v klub ter kakšen delež v lastniški strukturi si je zagotovil.

Modrić je v izjavi za klub dejal, da je navdušen nad priložnostjo, da s svojim znanjem in izkušnjami pomaga valižanski ekipi. Ta v championshipu oziroma v drugem rangu angleške ligaške piramide zaseda 12. mesto.

»To je vznemirljiva priložnost. Swansea ima močno identiteto, neverjetno bazo navijačev ter ambicije, da tekmuje na najvišji ravni. Verjamem, da lahko z igranjem na najvišji ravni klubu pomagam s svojimi izkušnjami,« je dejal 39-letni Hrvat.

»Moj cilj je podpreti rast kluba in z njim graditi vznemirljivo prihodnost,« je še dodal leta 2018 najboljši nogometaš na svetu.

Swansea je trenutno v lasti Andyja Colemana, Bretta Cravatta, Nigela Morrisa in Jasona Cohena oziroma skupine, ki je novembra lani prevzela večinsko lastništvo od Jasona Leviena in Steva Kaplana.

»Navdušen sem, da se je Luka pridružil kot vlagatelj in solastnik,« je dejal izvršni direktor Swanseaja Tom Gorringe ter dodal: »Za naše igralce ni boljšega vzornika, vse od akademije do prve ekipe. V najinih pogovorih je pokazal strast do kluba, poznavanje naših rezultatov in pristno strast, da nam pomaga klub dvigniti na višjo raven.«

Osvojil šest naslovov v ligi prvakov

Modrić zadnjih 13 sezon igra pri Realu, s katerim je osvojil šest naslovov v ligi prvakov. Pred tem je štiri leta igral za Tottenham, na Hrvaškem pa je bil pred prihodom na Otok član Dinama iz Zagreba.

Dolgoletnega hrvaškega kapetana v sredo čaka povratna tekma lige prvakov proti Arsenalu. Pred Madridčani je zahtevna naloga, saj morajo s prve tekme nadoknaditi zaostanek 0:3.