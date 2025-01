Huda nesreča: v Jami Preloge Premogovnika Velenje poteka reševanje po vdoru mulja in vode, pogrešajo tri rudarje

Na odkopu v Jami Preloge Premogovnika Velenje je danes nekaj po 19. uri prišlo do vdora mulja in vode. Trenutno poteka reševanje z reševalno četo Premogovnika Velenje, so sporočili iz Premogovnika Velenje.

Več informacij za zdaj nimajo, o poteku reševanja bodo javnost obvestili, ko bo več znanega.

Po dosedanjih podatkih so pogrešane tri osebe.

Na kraj dogodka je takoj odšla glavna rudarska inšpektorica in več reševalnih ekip, ki so nemudoma pričele z reševanjem ter tudi policisti in kriminalisti Policijske uprave Celje.

Februarja lani

V Premogovniku Velenje se je zadnja nesreča pripetila februarja lani na odkopu C v jami Pesje, ko je prišlo do povečane koncentracije plina, čemur so bili izpostavljeni štirje rudarji. Vsi so bili ves čas odzivni in pri zavesti, trije so iz jame prišli sami, enemu so zaradi šoka pomagali sodelavci.