Kolumna Marka Uršiča: Obranjena Planica

In direktorski vodja tistega za smučarske skoke, Italijan Sandro Pertile, je pošteno prestrašil Poljake in jim celo zagrozil. Naslednja sezona svetovnega pokala za smučarske skoke bi se po predlogu začela v petek, 21. novembra, v norveškem Lillehammerju s tekmo mešanih ekip. Po tradiciji naj bi bile sklepne tekme svetovnega pokala na letalnici bratov Gorišek v Planici, in sicer od 27. do 29. marca 2026.

No, težava je v tem, ker je v koledarju za 6. in 7. december 2025 vstavljen vprašaj. Takrat bi morali biti tekmi v poljski Wisłi, a je veliko vprašanje, ali bosta res. Med FIS in Poljsko smučarsko zvezo obstaja resno jabolka spora. Prireditelji v Wisłi bi organizirali le moški tekmi, ne pa tudi ženskih, FIS pa si po novem želi, da bi tekmovanja za skakalke večino svetovnega pokala potekale ob enakem času in na istih mestih kot za moške.

Učinek bi bil večji, če bi Poljska imela podporo tudi slovenske zveze.

»Poljski organizatorji imajo čas za razmislek do konca aprila. Če bodo vztrajali le na moških tekmah, jim jih bomo odvzeli in prestavili drugam,« je napovedal Pertile. Za tekmovanje se že zanima nemški Klingenthal. »Gre za to, da ne želimo organizirati skupnih tekmovanj za ženske in moške, ker je skakalnica Malinka utesnjena in majhna. Poleg tega smo natančno izračunali, ker so se ženske finančne nagrade pač povišale, da bi nas to stalo čez 300.000 zlotov (70.000 evrov, op. p.). Finančna postavitev je takšna, da sami nosimo stroške celotne organizacije. Če imamo dobiček, ga namenimo za organizacijo drugih prireditev, tistih, ki so pod okriljem FIS,« pravi Andrzej Wąsowicz, predsednik organizacijskega odbora svetovnega pokala v smučarskih skokih v Wisłi.

Dodal je še: »Učinek bi bil večji, če Poljska v tej zadevi ne bi bila sama, če bi imela podporo tudi drugih zvez. Namreč, še bolj sem razočaran zaradi tega, ker so bile na sestanku v Pragi z nami tudi druge smučarske zveze, kot sta avstrijska in slovenska, zdaj pa se v sklopu tega, ali bodo dobile možnost organizacije tekem svetovnega pokala ali ne, od vsega umikajo. Če bi nas bilo več, bi morebiti gospod Pertile odstopil.«