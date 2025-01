Žalna slovesnost v Velenju: »V rudniku je težko, nikoli ne veš, kaj te čaka« (FOTO)

Pri spomeniku rudarja na Titovem trgu so se opoldne z minuto molka poklonili spominu na tri rudarje, ki so umrli v ponedeljkovi nesreči v Premogovniku Velenje. Oglasile so se tudi gasilske sirene. Velenje je po besedah župana Petra Dermola pokazalo, da je rudarstvo v srcih Velenjčanov. Ob 16. uri se je v Velenju začela tudi žalna slovesnost.

Dermol se je preminulim poklonil skupaj z mestnimi svetniki in predstavniki občinske uprave. Kot je zatrdil, bodo poskrbeli za družine umrlih rudarjev, ki so bili stari 31, 32 in 49 let. Za družine bodo poskrbeli tudi ostali deležniki, posebej Premogovnik Velenje.

Dali svoje življenje

»Naša odgovornost v tem trenutku je, da se poklonimo ljudem, ki so dali svoje življenja za to, da imamo električno energijo, in to je tisto, kar je v tem trenutku najpomembneje. Dostojno slovo je tisto, kar potrebujejo naši trije junaki in kar si zaslužijo tudi njihovi svojci,« je dejal velenjski župan.

Ob 19.10, ko se je v ponedeljek zgodila nesreča, bodo v Velenju ob zvoku siren za eno minuto ugasnili javno razsvetljavo na Titovem trgu, Cankarjevi cesti ter celotni promenadi. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Gre za tragično nesrečo in katastrofo, s katero je težko živeti, je za STA povedal velenjski rudar Jože. »Delo pod zemljo v rudniku je težko, nikoli ne veš, kaj te čaka. Jaz grem z optimizmom, da se nič ne bo zgodilo, pa nič ne pomaga. Narava je tista, ki ima veliko večjo moč kakor človek. Hudo je,« je dejal ob izgubi tovarišev.

Očetje, sinovi, možje

V Sloveniji je danes dan žalovanja v spomin na umrle rudarje. Premogovnik Velenje je ob 16. uri v Domu kulture Velenje pripravil žalno sejo, na kateri je zbrane nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec.

Kot je dejal, je strašna tragedija iztrgala njihove sodelavce, očete, sinove, može, prijatelje. »Nekaj sekund, ko je neznanska sila narave ustavila čas. Za vse zaposlene v premogovniku, za celotno Šaleško dolino, najbolj pa za svojce in njihove družine,« je dejal Mavec.

Po njegovih besedah so se danes zbrali v globoki žalosti in pravzaprav še vedno ne morejo dojeti krute resnice, da njihovih treh sodelavcev, stanovskih bratov, kameratov ni več. »V teh težkih časih se morda še bolj zavedamo, kakšen je rudarski poklic,« je dodal.

Po njegovih besedah se pogosto pozablja, da rudarji s svojim trudom v podzemlju poganjajo življenje na površju in za svoje delo zaslužijo preredko priznano globoko spoštovanje. »Naši trije sodelavci so bili ljudje, ki so razumeli, da njihovo delo pomeni več, kot zgolj izkopavanje premoga. S svojo predanostjo in vztrajnostjo so zagotavljali energijo, toplino in stabilnost za tisoče domov in družin,« je poudaril Mavec.

Pomagala bo tudi država

Dodal je, da jih je ta tragedija globoko pretresla, obenem pa opomnila na pomen tovarištva in solidarnosti, ki ju rudarji živijo vsak dan. Mavec je v nagovoru izpostavil tudi izjemne napore reševalne ekipe rudarskih reševalcev.

Ponovil je tudi, da bodo poskrbeli za družine umrlih rudarjev in za prihodnost njihovih otrok. Pri tej pomoči se je pridružila tudi država. Celotna skupnost stoji s svojci v teh težkih trenutkih, je še dejal Mavec.

Na žalni slovesnosti so se umrlim poklonili številni sodelavci in občani Šaleške doline. Slovesnosti sta se udeležila tudi predsednica Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob.

Dermol, Mavec ter župan Občine Šoštanj Boris Goličnik so danes k spomeniku položili tudi venec.

Minuta tišine in teme

Ob 19.10, ko se je v ponedeljek zgodila nesreča, bodo v Velenju ob zvoku siren za eno minuto ugasnili javno razsvetljavo na Titovem trgu, Cankarjevi cesti ter celotni promenadi. Na Kidričevi in Šaleški cesti so izobesili črne zastave.

Vsi javni dogodki in prireditve so v velenjski občini do vključno sobote odpovedani. Do vključno nedelje so jih odpovedali tudi v občini Šoštanj, kjer je bil dan žalovanja v četrtek. Dva preminula rudarja sta namreč njena občana.

Nesreča se je zgodila zaradi vdora materiala v eno od premogovniških jam. Prvega mrtvega rudarja so reševalci, ki so ročno odkopali v nesreči nakopičeni material, našli v ponedeljek, v sredo pa še druga dva. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo.