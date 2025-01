Za vikend še zadnje slovo od rudarjev in mladih očetov Dejana (33) in Mitje (28)

V nesreči, ki se je v jami Preloge v Premogovniku Velenje zgodila v ponedeljek, so umrli trije rudarji. Zato se je vlada odločila, da razglasi petek, 24. januarja 2025, za dan žalovanja v spomin na žrtve te hude tragedije, so sporočili.

V jamo Preloge v Premogovniku Velenje je v ponedeljek zvečer vdrlo od 500 do 700 kubičnih metrov materiala, pri tem pa so bili zasuti trije rudarji. Potem ko so reševalci v torek našli prvega rudarja, ki nesreče ni preživel, so danes našli mrtva tudi druga dva pogrešana rudarja.

Petek je za dan žalovanja v Mestni občini Velenje že pred tem razglasil župan Peter Dermol. V znak spoštovanja in žalovanja bodo sicer vsi javni dogodki in prireditve v Velenju odpovedani do vključno sobote. Poleg velenjske občine žaluje tudi Občina Šoštanj, saj sta dva izmed preminulih rudarjev njena občana. Župan Boris Goličnik je dan žalovanja razglasil za četrtek. V Šoštanju so sicer vse javne prireditve odpovedane do vključno nedelje.

Zadnje slovo od treh nesrečnih rudarjev

Kot smo že zapisali, bodo v soboto pokopali prvega rudarja, ki so ga našli na dan nesreče. Gre za Aleksandra Judeža, ki bi letos dopolnil 50 let. K večnemu počitku ga bodo pospremili v soboto ob 14. uri na pokopališču Podkraj.

Pogrebna služba KP Velenje medtem sporoča, da se bodo v soboto ob 16. uri na pokopališču Podkraj poslovili od 33-letni Dejana Črepa, očeta petletne hčerke. V nedeljo ob 14. uri pa bo na pokopališču Gorenje še zadnje slovo od Mitje Stropnika, starega 28 let, očeta še ne dve letne deklice. Pri obeh svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.