Svojci lahko ob rudniški nesreči računajo na državo

Zaradi nesreče je Premogovnik Velenje (PV) včeraj obiskal tudi predsednik vlade Robert Golob v spremstvu ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra ter ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka. »Globoko sem prizadet zaradi nesreče, ki je pretresla ne samo premogovnik Velenje in Šaleško dolino, ampak vso Slovenijo. Danes smo v srcu vsi rudarji,« je po nesreči povedal Golob. Osebno je bil pretresen tudi Kumer: »Ne kot ministra, ampak kot soobčana, kot sokrajana me je resnično presunila vest o ponedeljkovem tragičnem dogodku. Takšne žalosti, ki je prišla v našo dolino, že dolgo ni bilo.«

Globoko prizadet po obisku premogovnika je bil včeraj tudi premier Robert Golob. Fotografiji: Jože Suhadolnik

Oba sta izrekla sožalje družini pokojnega rudarja, generalni direktor PV Marko Mavec je včeraj povedal, da bodo tudi družinam ponesrečenih pomagali. Premogovnik sistemskega postopka za zagotavljanje pomoči svojcem ponesrečenih sicer nima, gre za individualen pristop: »Poskrbeli bomo, da družine ne bodo materialno prikrajšane. Za otroke bomo poskrbeli s štipendijami in da bodo imeli službe, če bodo imeli tako izobrazbo, da bodo lahko delali pri nas,« je povedal Mavec. Premier Golob je še dodal, da so se z vodstvom PV dogovorili, da se vzpostavi poseben program pomoči za družine preminulih: »In vodstvo in država bosta poskrbela za to, da družine ne ostanejo same.«

Tudi v drugih političnih strank so se zedinili v sožalju svojcem nesrečnikov, prav tako pa so se skorajda enotno zahvaljevali požrtvovalnim reševalcem, ki so po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon nesebično nadaljevali iskanje drugih dveh pogrešanih: »Tragična nesreča v premogovniku nas je vse močno pretresla. Z mislimi sem pri vseh prizadetih v Velenju,« je dejala Fajonova.

Takšne žalosti, ki je prišla v našo dolino, že dolgo ni bilo.

Koordinatorka Levice, ministrica Asta Vrečko, je izrekla »globoko sožalje družini umrlega rudarja« in dodala, da je »v mislih s svojci pogrešanih«. Prvak SDS Janez Janša je prav tako izrazil iskreno sožalje: »V že tako težkih časih za naše rudarje zdaj še nesreča. Ni besed. Smo z vami v bolečini.« Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin je družinam ponesrečencev sporočil: »V mislih in molitvah smo z vami v teh težkih trenutkih.«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je izrekla globoko sožalje družini, bližnjim in sodelavcem: »Slovenija je v teh težkih trenutkih v mislih z vami,« jim je dejala. Ob zahvalah reševalcem je predsednica apelirala: »Pristojne institucije pa pozivam, da temeljito preiščejo vzroke za to nesrečo, da bi v prihodnje preprečili podobne tragedije in zagotovili varnost vseh rudarjev.«