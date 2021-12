Začenja se cepljenje prvih mlajših otrok

Po napovedih pediatra Denisa Baša bi se cepljenje otrok, starih od pet do 11 let, lahko začelo danes, ko bo na cepilna mesta prispelo tudi cepivo. To je prilagojeno za otroke, odmerki so manjši in manj koncentrirani. Cepili jih bodo v cepilnih centrih, kjer bo cepljenje večinoma izvajal pediater, je povedal Baš.

Pediatri cepljenje še posebej priporočajo za otroke, stare od pet do 11 let, ki imajo kronične bolezni ali prihajajo v stik z ljudmi, ki imajo večje tveganje za hud potek bolezni.

Zanimanje za cepljenje otrok je majhno, kar ne preseneča, saj so starši pogosto sumničavi tudi pri cepljenju proti osnovnim boleznim, prav tako pa se je proti covidu 19 cepilo le okoli 55 odstotkov odraslih.

Starše pogosto skrbijo stranski učinki pri cepljenju najmlajših, a pediater Baš pravi, da je klinična študija, v katero je bilo vključenih prek tisoč otrok, pokazala manj neželenih stranskih učinkov kot pri skupini otrok od 12 do 15 let. Po njegovih besedah cepljenje zmanjša možnost obolevanja in verjetnost okužb ter prenosa v domačem okolju.

Baš tudi poudarja, da so izkušnje iz tujine dobre. Če starše skrbijo stranski učinki cepljenja, pa pediatre bolj skrbijo posledice covida pri otrocih, kot je večsistemski vnetni sindrom.

Anketa med pediatri: koliko se jih je odločilo za cepljenje svojih otrok?

Anketa Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu je pokazala, da se je za cepljenje svojih otrok proti covidu 19 odločilo 76,7 odstotka pediatrov, še 8,9 odstotka pa jih to načrtuje. Gre sicer za otroke, med 12 in 18 leti, za katere je bilo cepivo v času izvedbe ankete že na voljo, so sporočili iz zdravniške zbornice.

V prihodnjih dneh naj bi v Slovenijo prišlo 60 tisoč odmerkov Pfizerjevega cepiva, ki bo namenjeno cepljenju najmlajših.

Več informacij o cepljenju otrok je pričakovati na današnji novinarski konferenci Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ob 14. uri.