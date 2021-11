To o cepljenju otrok meni Ihan

Imunolog Alojz Ihan se skozi epidemijo izkazuje kot potrpežljiv pojasnjevalec covida 19, po drugi strani pa tudi oster in argumentiran kritik. Kot smo poročali, je v odprtem pismu 'raztrgal' zdravniške kolege, podpisnike proticepilskega pisma, in zapisal, da so izgubili pamet.

V torek je gostoval na RTVS v oddaji Odmevi, kjer je povedal svoje mnenje o cepljenju otrok. Prejšnji teden je farmacevt Borut Štrukelj dejal, naj se cepimo vsi odrasli in pustimo otroke pri miru. Članek o tem, preberite tukaj. Ihan se s Štrukljem strinja, vendar v delu, ki se tiče odraslih. Takole je povedal: »Dobesedno dolžni smo, še posebej tisti, ki smo starejši, ker smo neposredni kandidati za to, da zasedemo mesto v bolnišnicah in s tem dajemo družbo – če se razglasimo ali ne – v neko statično stanje, ki ga ne želimo.«

Dobili smo 44. otroka z večorganskim vnetnim sindromom

Treba je vedeti, da tudi otroci zbolevajo, je opozoril Ihan: »Mislim, da smo včeraj dobili 44., ki ima večorganski vnetni sindrom. To je zelo težka bolezen, pri kateri je treba otroka intenzivno zdraviti. Imamo desetine otrok v bolnišnici. Potem so znani podatki iz ZDA, kjer imajo 700 otroških smrti zaradi covida. Kar se cepljenja tiče: do konca prejšnjega meseca so precepili 350.000 otrok, pri nobenem ni prišlo do smrti. Ta mesec so precepili že tri milijone otrok. Verjetno je prezgodaj, da rečem, da pri nobenem ni prišlo do smrti, ampak zagotovo ne do današnjega dne.«

Pediatrični večorganski vnetni sindrom (PVVS) ali večorganski vnetni sindrom pri otrocih (angl. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children – MIS-C) je redka sistemska bolezen pri otrocih, ki se kaže z vročino in zelo hudim sistemskim vnetjem in ki je povezana z okužbo z virusom sars-cov-2, ki povzroča covid 19. Lahko hitro napreduje do stanja, ki zahteva nujno medicinsko pomoč, na primer do šoka zaradi nezadostne prekrvljenosti organov. Pride lahko do odpovedi enega organa ali več. Opozorilni znak je nerazložljiva vztrajna vročina s hudo simptomatiko, ki se pojavi pri okuženih. Pomembna je takojšnja obravnava pri pediatru. Večina otrok s PVVS potrebuje zdravljenje na intenzivni negi. Vir: Wikipedija

Oster do iniciative slovenskih zdravnikov: To je popolno laganje in strašenje staršev

Ihan je pojasnil, kako so do grozljivih številk o številu smrti pri cepljenju otrok prišli v iniciativi zdravnikov: »V tem pamfletu je navedeno, da predvidevajo, da bi bilo 100 mrtvih otrok na milijon cepljenih. In potem povedo, kako so prišli do tega: iz registracijske študije Pfizerja. Ker je bilo 40.000 udeležencev v več skupinah. Od teh udeležencev je bilo v treh mesecih šest mrtvih. Štirje v kontrolni skupini, dva v cepljeni. In seveda, to so smrti, ki nastanejo, če veliko ljudi opazuješ dlje časa. Ampak ta skupina je vzela eno od podskupin, 10.000, v kateri je bila ena smrt na strani cepljenih. Iz tega je izračunala, da bi bil v primeru cepljenja en otrok na 10.000 mrtev, kar pomeni 100 na milijon ... to je popolno laganje in strašenje staršev, ki se ob takih številkah potem ne morejo odločati za cepljenje.«